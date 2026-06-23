Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar se registran en Morena para Chihuahua

En el segundo día de registro de aspirantes a la coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación, la senadora con licencia Andrea Chávez y el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, se registraron como aspirantes por Chihuahua.

Registro de Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar en Morena Chihuahua

La senadora Chávez, quien fue la primera en registrarse, aseguró que este es el inicio del cambio en esta entidad y advirtió que la disputa está al interior de Morena, porque todas las encuestas le dan la ventaja a este partido.

Advirtió que el gobierno del estado debe sacar las manos del proceso y que permita que los aspirantes estén en igualdad de condiciones.

"Queremos que el gobierno del estado saque las manos; hemos recibido una actitud adversarial, violenta", sentenció en entrevista tras su registro.

Recordó que en la marcha pasada organizada por Morena la gobernadora utilizó los recursos públicos para tratar de impedir la movilización ciudadana.

En esta entidad, la decisión se definirá de acuerdo con las reglas que se establezcan para la paridad de género.

Luis Carlos Arrieta y nuevos registros en Morena

Por separado, Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia, confió en obtener el respaldo de la militancia y afirmó que cuenta con resultados favorables en distintas mediciones. "Voy a ganar", sentenció.

Aseguró que es posible ganarle al PAN de Maru Campos, pues en 2024 arrasaron en la entidad y afirmó que la CIA no operará más en la entidad.

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez aseguró que se le puede ganar al PAN. Foto: Morena. ❮ ❯

El tercer aspirante en registrarse fue Luis Carlos Arrieta Lavenant, empresario chihuahuense, quien fue candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la gubernatura de Chihuahua en las elecciones de 2021.

De inmediato inició el registro para los aspirantes a Colima, empezando con Rosa María Bayardo Cabrera.

Se espera que el mayor número de aspirantes que se registren corresponderá a Guerrero, que tendrá su periodo esta tarde.