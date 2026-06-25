Morena suma aspirantes para coordinaciones Defensa de la Transformación

Morena sigue acumulando aspirantes a las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación y en su tercera jornada recibió las solicitudes de los candidatos de Michoacán, Nayarit y Nuevo León.

En el caso de Michoacán, se registraron 11 aspirantes, entre ellos el excandidato a la gubernatura en 2021, Raúl Morón, a quien el INE le retiró la candidatura por no haber entregado sus informes de gastos de campaña y que además fue involucrado en el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

También acudieron al registro presencial el Fiscal con licencia de Michoacán, Carlos Torres Piña, ubicado como el favorito del gobernador actual.

Además, la senadora Reyna Celeste Ascencio; Gladyz Butanda, Fabiola Alanís, Gabriela Molina Aguilar y por el PVEM el diputado federal, Ernesto Núñez Aguilar.

Además, y pese a las reglas antinepotismo, acudieron Netzahualcóyotl Alanís Luna y Netzahualcóyotl Alarcón Pedraza, padre e hijo y exdiputada federal Ana Lilia Guillén Quiroz y Esteban González Nava.

En el caso de Nayarit, acudieron Gerladine Ponce, alcaldesa con licencia de Tepic; la senadora con licencia Jasmine Bugarín, por el PVEM y el también senador Pável Jarero.

Asimismo, María Elizabeth López Blanco, por el PT Jorge Armando Ortiz Rodríguez y Héctor Javier Santana García.

En el caso de Nuevo León, a la cabeza de la lista van la ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien se inscribió en línea; y Clara Luz Flores, ex candidata a la gubernatura en 2021.

También acudieron el senador Waldo Fernández, la senadora con licencia Judith Díaz; el alcalde de Escobedo con licencia, Andrés Mijes; el exalcalde de Monterrey y ex panista, Felipe de Jesús Cantú y Jesús Elizondo.

En un corte preliminar, la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, dio a conocer que se han registrado 124 aspirantes a las 17 coordinaciones nacionales en Defensa de la Transformación.

De ellos, 33 han sido presenciales por parte de Morena, más los del PT y los del Partido Verde, y 91 registros se han realizado en línea.

Con alegría y el respaldo total de nuestra militancia, recibimos a @A_MontielR como la nueva Presidenta del CEN de Morena. Una mujer de territorio, con principios firmes y un compromiso absoluto con el bienestar del pueblo.



Bajo su liderazgo, la Transformación seguirá en cada... pic.twitter.com/IU8RKlw8ck — Morena (@PartidoMorenaMx) May 3, 2026

NO SE MOVERÁN REGLAS

Citalli Hernández insistió en que si el senador Félix Salgado Macedonio se inscribe para la coordinación de Guerrero, se aplicarán las reglas del partido en materia de nepotismo.

En entrevista, precisó que, aunque coordinadores de los Comités de Defensa de la Transformación representan un cargo distinto a las candidaturas para las gubernaturas, en ninguno de los dos casos puede ser ocupado por un familiar directo del gobernante en turno.

Advirtió además que en Morena está mal visto que alguien acuda a los tribunales electorales para contravenir un acuerdo del partido.

"Yo confío en la inteligencia de Félix, confío en su compromiso con el proyecto, en su trayectoria, en que su liderazgo nos tiene que apoyar y muchas veces nos toca acompañar desde otro lugar", abundó.