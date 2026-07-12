Coparmex exige fortalecer SNA ante pérdidas millonarias por corrupción

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reiteró su demanda al gobierno federal de fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, mejorar la coordinación entre las instituciones responsables y garantizar mecanismos eficaces de prevención, investigación, sanción y rendición de cuentas.

Por ello, exigió fortalecer los mecanismos de control, auditoría y supervisión en los tres órdenes de gobierno. También, aplicar sanciones efectivas y oportunas contra quienes incurran en actos de corrupción, especialmente servidores públicos, y publicar indicadores verificables de sus resultados.

De igual forma, señaló la necesidad de simplificar, homologar y digitalizar los trámites para reducir la discrecionalidad y facilitar la actividad empresarial.

Además de implementar canales de denuncia seguros y confidenciales para ciudadanos y empresas, e impulsar una política permanente de integridad pública que fortalezca el Estado de Derechos, la transparencia y la certeza jurídica.

Impacto económico y social de la corrupción en México

El sindicato patronal también señaló que se debe combatir frontalmente la extorsión, especialmente cuando involucre a autoridades o a quienes actúen bajo esa apariencia; garantizar la participación del sector empresarial y la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas anticorrupción, fortaleciendo la vigilancia, la colaboración y la corresponsabilidad.

Recordó que la corrupción continúa generando un elevado costo económico y social para México, pues en 2025, el costo promedio por ciudadano alcanzó 3 mil 865 pesos, el nivel más alto registrado en la última década.

Por lo que, 9.42 millones de personas fueron víctimas de al menos un acto de corrupción en 2025 al realizar trámites o interactuar con autoridades, lo que representó pérdidas cercanas a 17 mil millones de pesos, conforme la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo patronal que encabeza Juan José Sierra Álvarez, reiteró que la corrupción incrementa los costos de hacer negocios, desalienta la inversión, genera incertidumbre jurídica y limita la creación de empleos formales.

"Un país que aspira a consolidarse como destino confiable para invertir necesita instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de Derecho que garantice condiciones de legalidad para todos", señaló.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (Enve) 2024 del Inegi, el 98.9% de los actos de corrupción que enfrentan las unidades económicas permanecen impunes al no denunciarse ni investigarse.

La Coparmex no dejó de reconocer los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno para combatir este problema; sin embargo, "las cifras muestran que aún son insuficientes".

Por ello, la Coparmex puntualiza que combatir la corrupción debe ser una prioridad nacional, fortaleciendo la transparencia, la certeza jurídica y la integridad pública para impulsar el crecimiento económico y la confianza en las instituciones.