PAN exige investigación por corrupción en obras mundialistas

La dirigencia del PAN en la Ciudad de México y diputados locales dieron a conocer que presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría capitalina por irregularidades por mil 362 millones de pesos en 5 obras realizadas para el Mundial.

PAN presenta denuncia por irregularidades en obras del Mundial en CDMX

La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez Ureña y los diputados Ricardo Rubio y Federico Doring, señalaron que la Calzada Flotante de Tlalpan es el emblema del gasto opaco y corrupción en las intervenciones urbanas.

Señalaron en conferencia de prensa que es indispensable que haya cuentas claras sobre los recursos destinados a las obras públicas mundialistas, que han costado más de 23 mil millones de pesos, y están inconclusas.

Luisa Gutiérrez Ureña le pidió a la Contraloría, que encabeza Nashieli Ramírez, a acelerar esta investigación y no suceda como muchas otras investigaciones, que se mantienen en simples carpetas, en un escritorio.

Denunciamos al gobierno de Clara Brugada por irregularidades y corrupción en al menos $1,362 millones gastados en las obras del Mundial.



Ni una sola de las obras se salva de este esquema de corrupción: en todas hubo simulación de competencias, sobrecostos, empresas fantasma... pic.twitter.com/8RF9DL4zxs — Luisa Gutierrez Ureña (@luisag_urena) June 22, 2026

Acusaciones de corrupción y negocios vinculados a Morena

"Este tipo de denuncias evidencia la corrupción de la pintura amarilla, morada y la empresa favorita de Clara Brugada desde sus tiempos en la alcaldía Iztapalapa. Exigimos por supuesto una investigación que conduzca a las sanciones correspondientes", dijo.

Diputados PAN exigen sanciones y denuncian negocios turbios en obras mundialistas

A su vez, el diputado federal Federico Döring, dijo que Morena hizo del Mundial, la "tranza del bienestar", ya que son los negocios turbios de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, que tienen negocios en el gobierno local.

"Estos contratos con empresas que incluso, el Metro tiene demandas por incumplimiento, son decisiones impuestas desde el Gobierno central, desde la Secretaría de Finanzas", apuntó.

El diputado local Ricardo Rubio, enfatizó que son cinco las obras impulsadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para el Mundial con signos de corrupción. Precisó que la Ciclovía de Tlalpan tuvo un costo de 140 millones de pesos, pero con un monto de irregularidades que asciende a 6.3 millones de pesos.

Panistas exigieron investigar obras mundialistas: Foto: PAN CDMX. ❮ ❯

Además, la remodelación de las estaciones del Metro con un monto de 713 millones de pesos y las irregularidades detectadas son por 213 millones de pesos.

El panista agregó que los ajolotes y serpientes emplumadas pintadas en cruces viales reportó gastos por 62.1 millones de pesos; la pinta de morado en puentes peatonales con un costo de 11.3 millones de pesos, así como la Calzada Flotante de Tlalpan con un monto de 2 mil millones de pesos y mil 1130 millones de pesos de sobrecosto.

"Las obras del Mundial en la Ciudad de México, lejos de ser beneficiosas están siendo probablemente un jugoso negocio para el gobierno y Morena, así como para los hijos del ex presidente López Obrador; ni siquiera se están viendo los beneficios para las y los capitalinos", sentenció.