¿Los mexicanos están gastando menos? El consumo de las familias pierde fuerza

¿Cómo evolucionó el consumo privado en el segundo trimestre de 2026?

El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), corrigió su estimación de crecimiento mensual del consumo y compras que hicieron las familias mexicanas en mayo pasado desde 0.0% a 0.4%, y en su primera consideración para junio de apenas 0.1%.

Con ello, el consumo privado perdió fuerza en el segundo trimestre.

Las estimaciones oportunas del INEGI para mayo y junio, junto con la caída de las ventas de la Antad, apuntan a una desaceleración del principal motor de la economía mexicana, señalan analistas.

De esta forma, la debilidad del consumo privado, con gran peso en el PIB, y una inversión estancada confirman que en el segundo trimestre la economía no habría logrado recuperarse.

Análisis y proyecciones de Grupo Financiero BASE y Banamex

Y es que además, en la comparación anual, el consumo habría aumentado 2.8% y 2.6%, en mayo y junio, respectivamente, por debajo del dinamismo observado a principios de año.

En su análisis, Grupo Financiero BASE señaló que de confirmarse la estimación para mayo y junio, "el consumo privado registraría un crecimiento trimestral de 1.13% en el segundo trimestre del año, luego de que en el primer trimestre se registrara una contracción de 0.70 por ciento.

"De esta forma, a tasa anual, el consumo mostraría un incremento de 2.50% en el segundo trimestre, acelerándose del 2.40% del trimestre anterior, pero por debajo del 3.93% registrado en el cuarto trimestre del 2025", observó.

En tanto, en el acumulado de los primeros seis meses del año, el consumo podría registrar un avance de 2.45% respecto al mismo periodo del año pasado, contrastando con la caída de 0.29% del mismo periodo del 2025, pero ubicándose por debajo del crecimiento de 2021 (8.86%), 2022 (5.22%), 2023 (3.46%) y 2024 (4.57 por ciento).

"Lo anterior indica que probablemente en el segundo trimestre el PIB de México muestre un crecimiento trimestral positivo. A pesar de esto, en el acumulado del año persiste la desaceleración del consumo privado en México en comparación con años previos", insistió BASE.

De su parte, el área de Estudios Económicos de Banamex señaló que de confirmar el crecimiento del consumo durante la primera mitad de 2026, "considerando la mejora proyectada del empleo formal y de las remesas, que se traducirían en una modesta recuperación de los ingresos de los hogares, esperamos que el consumo privado crezca 2.0% en 2026, con riesgos sesgados al alza, dados los resultados recientes".