Cronología de la condena a cadena perpetua del "Mayo" Zambada

Poco antes de las 11:00 horas, tiempo local, Ismael "El Mayo" Zambada ingresó a la sala de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York para enfrentar la audiencia que definiría el resto de su vida.

Vestido con el uniforme color caqui del sistema penitenciario estadounidense, el cofundador del Cártel de Sinaloa llegó en silla de ruedas y acompañado por agentes federales. Frente a él lo esperaba el juez Brian M. Cogan, el mismo que en 2019 impuso cadena perpetua a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La expectativa no estaba en el sentido del fallo. Desde que Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 de cargos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico, la Fiscalía dejó claro que buscaría la pena máxima. La audiencia serviría para escuchar los argumentos finales de ambas partes y formalizar una condena que prácticamente estaba definida.

Décadas de abastecer el mercado estadounidense

Los fiscales describieron a Zambada como uno de los principales responsables de convertir al Cártel de Sinaloa en una organización con capacidad para abastecer durante décadas el mercado estadounidense de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y, más recientemente, fentanilo.



Zambada, con ayuda de un intérprete leyó una carta en la que aceptó su responsabilidad por los delitos. Foto: EFE

En el memorando entregado al tribunal recordaron que el propio acusado admitió que la organización transportó al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína entre 1980 y 2024 y reconoció el pago de sobornos para mantener sus operaciones.

La defensa no cuestionó los hechos. El abogado Frank Pérez concentró su intervención en el estado de salud de su cliente y solicitó que la condena se cumpliera en un hospital penitenciario. Argumentó que el acusado enfrenta diversos padecimientos asociados con su edad y requiere atención médica permanente.

La petición no buscaba modificar la pena, sino el lugar donde permanecerá recluido.

Carta al tribunal

Antes de escuchar la sentencia, Zambada pidió dirigirse al tribunal. Con ayuda de un intérprete leyó una carta en la que aceptó su responsabilidad por los delitos, ofreció disculpas a las personas afectadas por sus acciones y aseguró que no estaba en la corte para pedir compasión.

También hizo un llamado a detener la violencia vinculada con el crimen organizado, una declaración poco común para un personaje que durante décadas evitó hacer pronunciamientos públicos.

El juez Brian Cogan escuchó los planteamientos de ambas partes durante varios minutos antes de emitir la resolución. Impuso cadena perpetua y ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, cantidad que la Fiscalía atribuye a las ganancias obtenidas por la organización criminal durante los años en que Zambada formó parte de su dirigencia.



El juez Brian Cogan escuchó los planteamientos de ambas partes durante varios minutos antes de emitir la resolución. Foto: EFE

La decisión coincidió con la petición presentada previamente por el Departamento de Justicia.

Con la sentencia concluye el proceso penal iniciado tras la captura de Zambada el 25 de julio de 2024. El acusado sostiene que fue secuestrado en Sinaloa por Joaquín Guzmán López y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, una versión que abrió un diferendo entre los gobiernos de México y Estados Unidos y que sigue bajo investigación de la Fiscalía General de la República.

El fallo también marca el cierre judicial de una generación de dirigentes históricos del Cártel de Sinaloa. Brian Cogan ya había condenado a Joaquín "El Chapo" Guzmán y ahora impuso la misma pena a Ismael "El Mayo" Zambada.

Sin embargo, la sentencia no pone fin a la disputa interna que enfrenta a la facción afín a Zambada con "Los Chapitos", un conflicto que desde 2024 ha mantenido episodios de violencia en Sinaloa.