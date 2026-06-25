Tren Maya de carga supera el 50 por ciento de avance

La infraestructura de carga del Tren Maya alcanzó un avance físico de 54 por ciento y los primeros complejos logísticos comenzarán a operar antes de que concluya 2026, informó la Secretaría de la Defensa Nacional durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El proyecto busca convertir la red ferroviaria del sureste en un corredor para el transporte de mercancías, con terminales de carga en Palenque, Chiapas; Mérida y Progreso, Yucatán; y Cancún, Quintana Roo, además de conectar esos puntos con la red ferroviaria nacional.

Detalles confirmados sobre la infraestructura y avances del Tren Maya

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, explicó que en esta primera etapa construye 108 kilómetros de vías para patios de recepción, clasificación y despacho de mercancías, además de un ramal ferroviario de 49 kilómetros entre Puerto Progreso y el anillo ferroviario del Tren Maya.

Esa conexión permitirá enlazar el puerto yucateco con el resto del sistema ferroviario del país.



Esa conexión permitirá enlazar el puerto yucateco con el resto del sistema ferroviario del país. Foto: Cuartoscuro

El proyecto también contempla la rehabilitación de 18.9 kilómetros de vía en la zona industrial de Mérida, infraestructura que permanecía fuera de operación y que volverá a utilizarse para mover mercancías hacia el resto del país.

Los mandos militares señalaron que los cuatro complejos logísticos, el ramal hacia Puerto Progreso y la rehabilitación de la vía industrial de Mérida quedarán terminados este año para incorporarse a la operación del Tren Maya.

¿Qué acciones oficiales se prevén para la segunda etapa del proyecto?

La segunda etapa comenzará en 2027 con la construcción de un complejo ferroviario en Chetumal y cinco patios de operación en ciudades secundarias, con el propósito de ampliar la capacidad logística del sistema.

La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que el proyecto se desarrolla en coordinación con la empresa Tren Maya, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, gobiernos estatales, municipios y comunidades ubicadas en la zona de influencia de las obras.

Al concluir la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Tren Maya de carga avanza conforme al calendario previsto y destacó que la mayor parte de la infraestructura de la primera etapa quedará terminada durante este año, mientras las instalaciones complementarias se concluirán en 2027.