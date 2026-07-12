¿Cuál es la situación legal actual de Inés Gómez Mont? FGR aclara

Esta mañana se dio a conocer que un juez de control vinculó a proceso a Alejandro Mario Álvarez Puga, por su posible participación en el delito de defraudación fiscal. Se le dictó prisión preventiva con determinación de 4 meses de plazo para la investigación complementaria.

Alejandro "N" es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la ex conductora de televisión Inés Gómez Mont. La pareja enfrenta un procedimiento de extradición en Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

Alejandro "N" fue detenido el fin de semana pasado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR) en coordinación con la Secretaría de Marina en el municipio de Benito Juárez Quintana Roo.

Posteriormente, en la audiencia respectiva, el trabajo del MPF de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) aseguró que se continuará con el proceso legal y definirá la situación jurídica del imputado.

¿Qué pasará con Inés Gómez Mont?

De acuerdo con un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), para Inés "N" también se presentó la solicitud de detención provisional con fines de extradición en su contra.

Al igual que con Víctor “N”, el Departamento de Justicia de los EU informó que se deberá presentar la petición formal de extradición, misma en la que esta FGR continúa trabajando a fin de cumplir con cada uno de los elementos que la autoridad estadounidense solicita.

¿Inés Gómez Mont es inocente?

Sin embargo, de acuerdo con el mismo comunicado emitido por la dependencia federal, se abre la posibilidad de inocencia provisional mientras no exista la sentencia dictada por la autoridad competente.

"A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente." se lee en el comunicado.

Hasta el momento, la ex conductora de televisión, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, se encuentran prófugos de la justicia desde septiembre de 2021, cuando fueron acusados por la FGR de los delitos: