Lluvias en CDMX: Estas son las colonias con mayor riesgo de inundación

La Ciudad de México, al igual que más de 5 estados de México se ha visto afectada por las fuertes lluvias a consecuencia del fenómeno "El Niño". Sin embargo, en la capital del país siempre hay focos rojos por inundaciones, que conviene conocer para tomar precauciones.

Aunque la jefa de gobierno anunció presupuesto millonario para tratar de evitar las anegaciones especialmente en la alcaldía Iztapalapa, que año tras año sufre las consecuencias de las lluvias, de acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM, existen varias colonias con mayor riesgo de inundación en CDMX.

Sin embargo, existen otras zonas que también presentan el mismo problema de inundaciones, como las avenidas y otras zonas de diferentes alcaldías, como la Gustavo A. Madero, Tláhuac, Iztacalco y Venustiano Carranza.

Zonas con mayor riesgo de inundaciones

Según el mapeo realizado por el Instituto de Geografía de la UNAM, las vialidades más afectadas año con año por las inundaciones (y este 2026 no es la excepción) son:

Calzada Ignacio Zaragoza: La causa sería los hundimientos que presenta.

La causa sería los hundimientos que presenta. Avenida de los Insurgentes: En la zona de los bajopuentes de Guerrero y La Raza.

En la zona de los bajopuentes de Guerrero y La Raza. Viaducto Río Piedad.

Circuito Interior.

Anillo Periférico.

? #ComunicadoCNPC:



CNPC alerta a la población por el aumento de riesgos asociados a las lluvias persistentes.



https://t.co/Xbnewmw77Z pic.twitter.com/eFU47GPvhd — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 12, 2026

Alcaldía Iztapalapa

Las colonias más afectadas y con mayor riesgo de inundación de la Alcaldía Iztapalapa son:

Santa María Aztahuacán

Vicente Guerrero

Santa Martha Acatitla

Gustavo A. Madero

En la Alcaldía Gustavo A. Madero, las colonias con mayor riesgo de inundación son:

La Laguna

Ticomán

Lindavista

Paradero de Indios Verdes

¿Cómo prevenir inundaciones?

Para prevenir que tu calle u hogar se inunde, el Gobierno de la CDMX recomienda:

recomienda: Evitar tirar basura en coladeras y alcantarillas.

Reportar oportunamente fugas de agua u obstrucción en el sistema de drenaje.

Evitar construcciones en zonas bajas o cerca de cauces de agua como ríos o cañadas.

Si vives en alguna de las colonias mencionadas, lo más recomendable es que durante la época de lluvias armes una mochila de emergencia con suministros básicos, como agua embotellada, alimentos no perecederos linterna y documentos importantes cubiertos por bolsas o material impermeable.