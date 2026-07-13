¿Cuánto cuesta la canasta básica en México? Alimentos suben más que la inflación en junio

En junio pasado, la canasta alimentaria en México mantuvo su tendencia al alza, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al dar a conocer la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (Lpei) que señala, aumentó 3.1% anual en el ámbito rural y 4.6% en el sector urbano.

En el ámbito urbano el alza se ubicó por encima de la inflación general, que al cierre de junio fue de 3.4%, mientras que en la materia rural se mantuvo por debajo de ésta.

Asimismo, el valor monetario mensual de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos disminuyó 2.7% en el ámbito rural y 1.7% en el urbano.

A pesar de dicha baja mensual, el Instituto señaló que, en la comparación interanual de ambos ámbitos, los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, papa y jitomate, en ese orden, fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria.

En cuanto a las Líneas de Pobreza por Ingresos (Lpi), que consideran tanto la canasta alimentaria como la canasta no alimentaria de bienes y servicios, registraron una variación anual de 3.4 y 3.9% en las zonas rural y urbana, respectivamente, durante el sexto mes de esta anualidad.

En este tenor, los mexicanos en las zonas urbanas requirieron de 4 mil 888.22 pesos para solventar la canasta alimentaria y no alimentaria, y en las urbanas fueron 3 mil 503.97 pesos, cifras ligeramente menores a las de mayo, pero que se mantienen por arriba de los 3 mil 500 y cercana a los 5 mil pesos, en cada caso.

En junio 2026, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos #LPEI (necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria) fue de $1,907.63 para el ámbito rural y $2,553.37 para el urbano.



Por su parte, el valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos #LPI (necesario... pic.twitter.com/ZjlerNhLag — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 13, 2026

Factores que impactan el costo de la canasta básica

De esta forma, el monto para acceder a una canasta básica en el entorno urbano, creció por arriba de la inflación, toda vez que en dicho mes el Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc), incrementó 3.4% anual y el costo de la canasta básica lo hizo en 3.9 por ciento.

"Los rubros de jitomate, chile y de huevo de gallina blanco y rojo fueron los de mayor incidencia en la variación en el ámbito rural y en el urbano, aunque los dos primeros con mayor incidencia en el urbano y el tercero en el rural", apuntó el Inegi.

Respecto a la canasta no alimentaria, en el ámbito rural destacaron los rubros de transporte público y cuidados personales; en el urbano, transporte público, así como educación, cultura y recreación.

Cabe destacar que el incremento más importante en los recursos para acceder a una canasta alimentaria en junio pasado en el ámbito urbano fue, en gran medida, por las comidas que se hacen fuera de casa, toda vez que una persona gastó 790 pesos en alimentos consumidos fuera del hogar, que significó un aumento de 6.3% en su comparación anual.

En tanto que otro producto que tuvo un incremento considerable fue la papa, que observó 66.7% más en el mes de junio.