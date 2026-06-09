SEP asegura aumento salarial; testimonios revelan sueldo promedio

Como respuesta a las recientes movilizaciones magisteriales de la CNTE, durante la conferencia matutina, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado declaró que ha existido un incremento salarial al magisterio a lo largo de las últimas administraciones. Sin embargo, de acuerdo con diferentes fuentes, la realidad salarial podría ser otra.

De acuerdo con la información presentada en la Conferencia matutina, de los 9 mil 580 pesos que ganaba un maestro de primaria durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el sueldo ascendió hasta 20,351 ahora en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, al realizar una investigación en algunas bolsas de trabajo, como OCC. Mundial e Indeed, nos encontramos que el sueldo promedio que se ofrece a maestros de primaria de escuelas particulares, va de los 10,070 pesos hasta el más alto que es de $15, 218.

¿Cuánto ganan en promedio los maestros?

Por su parte, de acuerdo con datos de la Dirección General de Administración de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, un maestro de primaria de tiempo completo en horario mixto, ganaría 21,223 pesos por 25 horas y 6,041 por una jornada de 10 horas o medio tiempo.

Como nos lo instruyó nuestra presidenta, @Claudiashein, hemos mantenido el diálogo abierto, respetuoso y constructivo con el magisterio nacional para atender sus demandas mediante el entendimiento y la negociación.



Avanzamos en la construcción de nuevos procesos legales para... pic.twitter.com/r56CERokEF — Mario Delgado (@mario_delgado) June 9, 2026

Un maestro de grupo de primaria con turno normal, estaría ganando $11, 747 pesos mensuales por las mismas 25 horas. Tanto el de turno mixto, como el último aquí descrito, pertenecen al nivel salarial número 7 y el sueldo descrito, pertenece al salario base en la zona económica número 2.

Cabe destacar, que la vigencia del tabulador consultado apunta al periodo a partir del 1º de enero de 2024. Por su parte algunos profesores han expuesto sus salarios a través de comentarios en redes sociales, uniéndose a esta conversación y han expresado lo siguiente

"Yo soy maestra de secundaria, tengo 20 horas y gano alrededor de 7,300", dijo Nath CM a través de un comentario en TikTok donde comenta la publicación de una creadora de contenido.

"41 horas en secundaria ganamos $13,500, "Jalisco nivel primaria $7,500", "me ofrecieron en Telebachillerato como tipo interinato por $4000 al mes", se lee en distintas publicaciones de redes sociales.

¿Y en la UNAM?

Por su parte, según el Portal de Transparencia Universitaria, los sueldos de los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México ganan:

Profesores de asignatura

Profesor de Asignatura A: $491.72 por hora

A: $491.72 por hora Profesor de Asignatura B: Desde $559.00 por hora

Profesores de carrera