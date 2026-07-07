¿Cuántos años de cárcel podría recibir Víctor Rodríguez Padilla por violencia familiar?

La detención de Víctor Rodríguez Padilla, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), abrió una nueva etapa en el caso por la denuncia presentada en su contra por violencia familiar.

Aunque las autoridades aún no determinan su situación jurídica y el proceso continúa en investigación, una de las principales dudas es cuántos años de prisión podría enfrentar en caso de que un juez determine su responsabilidad.

¿Qué delito podría imputársele a Víctor Rodríguez Padilla?

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial cuál será la acusación formal contra Víctor Rodríguez Padilla; sin embargo, la denuncia presentada por María Felicia Jiménez señala presuntos actos que podrían ser investigados como violencia familiar.

La legislación de Morelos contempla este delito cuando una persona realiza acciones para controlar, someter o agredir a un integrante de su familia o pareja, ya sea mediante violencia física, psicológica, emocional, económica, patrimonial o sexual.

En su denuncia pública, María Felicia Jiménez señaló que durante su relación habría enfrentado distintos tipos de agresiones, entre ellas presunta violencia física, psicológica y económica.

La víctima afirmó que existieron episodios de agresión física, además de señalar que recibió amenazas relacionadas con su trabajo y comentarios que buscaban minimizar su labor profesional y su aportación económica.

¿Qué castigo establece la ley de Morelos por violencia familiar?

En caso de que un juez determine la responsabilidad de Víctor Rodríguez Padilla por el delito de violencia familiar, el Código Penal del Estado de Morelos establece una pena de 2 a 6 años de prisión, de acuerdo con el artículo 202 BIS.

Además, la legislación contempla una multa de 200 a 500 días, así como otras medidas como la obligación de recibir tratamiento psicológico y la posible pérdida de derechos relacionados con la víctima, dependiendo de las circunstancias del caso.

La sanción final dependerá de las pruebas presentadas durante el proceso, los hechos que logren acreditarse ante la autoridad judicial y la resolución del juez.

¿Por ser ex director de Pemex podría recibir una pena mayor?

El hecho de haber sido funcionario público no aumenta automáticamente la pena por violencia familiar en el artículo 202 BIS de Morelos.

Es decir, su cargo como ex director de Petróleos Mexicanos no implica por sí solo una condena mayor dentro de este delito.

La pena dependería de: