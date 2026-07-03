Darán apoyo inicial de 50 mp a familiares de fallecidos en Paseo de la Reforma, tras festejos del Tri

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que se investiga si la ruptura del cristal de una cafetería fue lo que ocasionó la estampida que causó la muerte de tres personas durante los festejos por el triunfo de México, el martes pasado.

Investigación sobre movimientos masivos y ruptura de cristal

Explicó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, al parecer se registraron dos movimientos masivos de aficionados, en diferentes momentos, en la zona de Florencia y Paseo de la Reforma.

"Parece que son dos movimientos que no están conectados entre sí, pero podrían responder ambos, a la actividad de grupos que estaban realizando distintos juegos, uno de ellos el tema este de nadaremos", dijo.

Agregó que el otro movimiento habría generado una presión y se está analizando el efecto de la ruptura por presión de la vitrina de una cafetería, que generó que algunas personas sufrieran cortaduras y que salieran proyectadas hacia el resto de la gente.

"Esto genera una onda expansiva en la gente que se encontraba transitando en las calles interiores, son algunos de los elementos que se tienen al momento, pero hay que detallar la información, se están revisando cámaras, se están recabando, testimonios y muchos de los testimonios también los han hecho públicos y toda esa información es lo que se está integrando de la investigación para poder determinar la que pasó específicamente", dijo en conferencia de prensa.

Apoyos y carpetas de investigación por víctimas

El funcionario precisó que la cuarta víctima no tiene nada que ver con esos fenómenos y es un caso que se está investigando por separado, pues parece que tiene que ver con las actividades que estaba desarrollando la persona, en las inmediaciones del centro comercial Reforma 222.

Por separado, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, dio a conocer que se abrieron cuatro carpetas de investigación, una por cada una de las personas que perdieron la vida durante los festejos por el triunfo de la selección mexicana.

Aseguró que solicitó que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias y permita conocer la verdad, así como deslindar responsabilidades.

Asimismo, Brugada Molina dio a conocer que se otorgará un apoyo inicial de 50 mil pesos a las familias de las cuatro personas fallecidas y se les seguirá apoyando, sobre todo a una persona que tenía a su cargo a su madre y sus hijos.

La Jefa de Gobierno indicó que a los familiares de las cuatro personas que murieron en Paseo de la Reforma, en las celebraciones por el triunfo de México ante Ecuador, se les dará un apoyo inicial de 50 mil pesos.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, precisó que el dinero se entregará en dos pagos y que se les seguirá apoyando.