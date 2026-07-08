Puente aéreo México-Venezuela: esto ha enviado México tras los sismos

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que México continúa con el envío de ayuda humanitaria a Venezuela mediante un puente aéreo operado por el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, tras los sismos que afectaron a ese país el pasado 24 de junio de 2026.

Como parte de esta operación, este miércoles despegaron tres aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Venezuela.

Los vuelos trasladaron alrededor de 20 toneladas de apoyo humanitario, entre víveres, alimentos no perecederos e insumos médicos destinados a las comunidades afectadas por los movimientos sísmicos.

¿Cuánta ayuda ha enviado México a Venezuela?

De acuerdo con la Defensa, desde el inicio del apoyo humanitario y con los vuelos realizados este día, México ha efectuado ocho viajes del puente aéreo logístico, mediante los cuales se han enviado un total de 71.2 toneladas de ayuda.

Los cargamentos incluyen:

Despensas .

. Alimentos no perecederos.

Insumos médicos .

. Artículos de limpieza .

. Herramientas para apoyo comunitario.

La dependencia señaló que esta operación forma parte de las capacidades de respuesta y apoyo internacional con las que cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional ante situaciones de emergencia.

Foto: Cortesía.



México mantiene apoyo tras afectaciones por sismos

La Defensa indicó que el despliegue busca contribuir a la atención de las comunidades venezolanas afectadas por los sismos registrados el 24 de junio de 2026.

La dependencia destacó que la participación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refleja la capacidad logística del país para movilizar ayuda fuera del territorio nacional cuando se requiere apoyo humanitario.