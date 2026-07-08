De una graduación a la desaparición: así ocurrió el caso de los seis jóvenes buscados en Jalisco

La desaparición de seis jóvenes en dos hechos distintos ocurridos en Jalisco, ambos relacionados con ceremonias de graduación, mantiene bajo investigación a las autoridades estatales. Aunque tres de ellos ya fueron encontrados con vida, otros tres adolescentes continúan desaparecidos y su búsqueda sigue activa.

Los casos ocurrieron con apenas unos días de diferencia en Puerto Vallarta y Guadalajara, lo que generó preocupación entre familiares y habitantes del estado.

¿Qué ocurrió con los seis jóvenes desaparecidos?

El primer caso ocurrió el 25 de junio en la comunidad de El Zancudo, en la delegación de Ixtapa, en Puerto Vallarta.

Ese día desaparecieron:

Flor Yoselin Espinoza Contreras , de 18 años.

, de 18 años. José Israel Ramos Mejía , de 17 años.

, de 17 años. Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares y autoridades, los tres se dirigían a una ceremonia de graduación cuando se perdió toda comunicación con ellos, presuntamente mientras esperaban transporte público. La denuncia activó los protocolos de búsqueda de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas.

Cinco días después, el 30 de junio, se registró un segundo caso en Guadalajara

Los adolescentes:

Justin Enrique Torres Sandoval , de 15 años.

, de 15 años. Jórdan Isaac García López , de 14 años.

, de 14 años. Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, de 14 años.

Fueron vistos por última vez después de asistir a la ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas del Paraíso.

Tras la desaparición, familiares recibieron mensajes enviados desde los teléfonos de los adolescentes en los que aseguraban que habían decidido irse a trabajar a la sierra durante tres meses y pedían que no los buscaran

¿Qué investiga la Fiscalía de Jalisco?

Ante las similitudes entre ambos casos, la Fiscalía estatal informó que analiza diversas líneas de investigación.

La vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, señaló previamente que una de las hipótesis contempla un posible reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado; sin embargo, aclaró que hasta el momento no existen elementos suficientes para confirmar esa versión y que las investigaciones continúan.

Localizan con vida a tres estudiantes

La Fiscalía informó el 6 de julio que los tres jóvenes desaparecidos en Puerto Vallarta fueron encontrados con vida.

Se trata de:

Flor Yoselin Espinoza Contreras .

. José Israel Ramos Mejía .

. Elvira Monserrat Guzmán Mascorro.

De acuerdo con la dependencia, los tres llegaron por sus propios medios al domicilio de sus familiares, donde se confirmó que se encontraban en buen estado de salud y sin lesiones aparentes.

Aunque ya fueron localizados, la carpeta de investigación sigue abierta para determinar qué ocurrió durante los días en que permanecieron desaparecidos y establecer si fueron víctimas de algún delito.

Tres adolescentes siguen desaparecidos

Pese al hallazgo de los estudiantes de Puerto Vallarta, la búsqueda continúa para localizar a:

Justin Enrique Torres Sandoval .

. Jórdan Isaac García López .

. Christopher Alfredo Sandoval Muñoz.

Las autoridades mantienen activas las fichas de búsqueda, mientras familiares han difundido videos de cámaras de seguridad donde se observa a los tres adolescentes caminando por calles de la colonia Lomas del Paraíso acompañados de otro joven. Esas imágenes representan el último registro conocido antes de su desaparición.

#Jalisco



Ahora, familiares de los tres estudiantes desaparecidos en la colonia Lomas del Paraíso en #Guadalajara mantienen bloqueada la glorieta de Periférico y Carretera a Saltillo.

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Hoy se cumplen cuatro días; exigen su pronta localización pic.twitter.com/O83mnoLHJS — elsamarthagtz (@elsamarthagtz) July 4, 2026

¿Qué se sabe hasta ahora?

Hasta el momento:

Tres de los seis jóvenes ya fueron localizados con vida.

La investigación sobre su desaparición continúa abierta.

Otros tres adolescentes permanecen desaparecidos en Guadalajara.

La Fiscalía mantiene activos los operativos de búsqueda y continúa investigando todas las líneas posibles, incluido un eventual reclutamiento por parte de grupos criminales, aunque esa hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente.