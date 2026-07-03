De víctima a detenida: gerente es acusada por el robo de 5 millones al Banco del Bienestar

Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el robo de 5 millones de pesos ocurrido en una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Entre los arrestados se encuentra la gerente de la institución bancaria, quien, de acuerdo con las investigaciones, habría colaborado en la planeación del atraco.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que los detenidos fueron identificados como Delia "N", de 32 años; Alexis "N", de 25 años, y Armando "N", de 50 años. Los tres fueron puestos a disposición de un juez y enfrentan un proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo.

Así avanzó la investigación

El caso comenzó con el reporte de un asalto en una sucursal del Banco del Bienestar, donde inicialmente se informó que hombres armados habían escapado con aproximadamente cinco millones de pesos en efectivo.

Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones y el análisis de los indicios, la Fiscalía estableció una línea de investigación que apunta a que el robo habría contado con la participación de personal de la propia sucursal.

Las autoridades también investigan si el hecho fue planeado para ocultar un presunto faltante de recursos, aunque esta hipótesis aún forma parte de la investigación y deberá acreditarse durante el proceso judicial.

Recuperan parte del dinero

Como resultado de diversos cateos realizados en inmuebles de Apodaca y San Nicolás de los Garza, agentes ministeriales aseguraron 1 millón 851 mil 200 pesos en efectivo, monto que presuntamente corresponde a parte del dinero robado.

Durante los operativos también fueron asegurados varios vehículos. Según la Fiscalía, una camioneta GMC Terrain y un Chevrolet Aveo habrían sido adquiridos con recursos provenientes del robo, mientras que un Ford Escort presuntamente fue utilizado para la comisión del delito.