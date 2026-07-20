DEA endurece discurso tras sentencia de "El Mayo"

La Administración para el Control de Drogas (DEA) convirtió la sentencia de cadena perpetua contra Ismael "El Mayo" Zambada en un nuevo mensaje político y judicial contra las redes que respaldan a los cárteles.

Acciones y declaraciones oficiales tras la condena a "El Mayo" Zambada

Tras el fallo emitido por el juez Brian Cogan en una corte federal de Brooklyn, el administrador de la agencia, Terry Cole, aseguró que Estados Unidos mantendrá la persecución contra los dirigentes de las organizaciones criminales y quienes faciliten sus operaciones.

Cole afirmó que la condena "envía un mensaje claro a cada cártel y a cada dirigente de organizaciones terroristas extranjeras: sin importar cuánto poder acumulen o cuánto tiempo evadan la justicia, la DEA no dejará de perseguirlos".

Agregó que Ismael Zambada contribuyó durante décadas a fortalecer al Cártel de Sinaloa mediante la violencia, la corrupción de instituciones públicas y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

El Departamento de Justicia reforzó esa narrativa. El fiscal general adjunto de la División Criminal, A. Tysen Duva, sostuvo que la condena refleja el compromiso del gobierno estadounidense con la "eliminación total" de los cárteles y advirtió a quienes permanecen prófugos que serán localizados, procesados y enviados a prisión.

Cooperación internacional y tensiones políticas recientes

La sentencia también fue utilizada para destacar la cooperación entre agencias federales estadounidenses y autoridades mexicanas. Joseph Nocella Jr., fiscal del Distrito Este de Nueva York, señaló que el caso fue posible gracias al trabajo conjunto de ambos países para impedir que Zambada siguiera evadiendo la justicia.

El endurecimiento del discurso ocurre apenas unos días después de otro choque entre Washington y el gobierno mexicano. La semana pasada, Terry Cole afirmó que existía una "conexión mortal" entre autoridades mexicanas y los cárteles, declaraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó al calificarlas como políticas y sin sustento.

Con la condena contra "El Mayo", la DEA volvió a colocar la corrupción institucional en el centro de su estrategia contra el narcotráfico.

Aunque el comunicado sobre la sentencia no menciona investigaciones concretas contra servidores públicos, el énfasis en la corrupción confirma que Washington busca mantener la presión sobre las estructuras políticas y financieras que considera parte del funcionamiento de las organizaciones criminales.