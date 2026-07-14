DEA advierte de "poderosa conexión de los cárteles y el gobierno mexicano"; SSPC niega acusaciones

La relación entre México y Estados Unidos sumó este martes un nuevo frente de confrontación. El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, afirmó que existe una "peligrosa conexión" entre los cárteles de la droga y el Gobierno mexicano, al sostener que ambas estructuras son "inseparables" y representan la principal prioridad de la agencia estadounidense.

Durante la primera Cumbre "Fentanyl Free America", celebrada en Orlando, Florida, Cole aseguró que la DEA concentrará todos sus recursos en combatir a los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, operadores financieros, proveedores de precursores químicos y a quienes obtienen ganancias del tráfico de fentanilo.

En ese contexto incluyó lo que describió como una "peligrosa conexión" entre las organizaciones criminales y el Gobierno de México.

"Esto incluye la conexión mortal entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano. Son inseparables. Y en la DEA son nuestra prioridad número uno", dijo el funcionario estadounidense, sin presentar pruebas que respaldaran esa acusación.

Cole presentó esa declaración al explicar la estrategia de combate al fentanilo de la DEA. Enumeró como prioridades a los cárteles, distribuidores, operadores financieros, proveedores de precursores químicos y cualquier persona que obtenga beneficios del tráfico de esa droga.

Sin hacer una pausa, añadió que esa ofensiva también incluye "la conexión mortal entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano", al que calificó como parte de esa misma estructura.

Una estrategia alineada con la Casa Blanca

Cole vinculó el combate al fentanilo con la agenda política de la Casa Blanca al repetir el lema "America First" y asegurar que la prioridad de la DEA es proteger a los ciudadanos estadounidenses frente a una epidemia que, dijo, ha cobrado cientos de miles de vidas.

El director de la agencia sostuvo que Estados Unidos "está contraatacando" y llamó a pasar de las declaraciones a la acción. "No estamos aquí para hablar de la crisis del fentanilo; estamos aquí para exigir acción", afirmó ante representantes de corporaciones policiales, fiscales y organizaciones civiles.

Como respaldo a esa estrategia, informó que desde el inicio de la actual administración la DEA ha decomisado más de 568 millones de dosis potencialmente letales de fentanilo.

También aseguró que durante la operación Fentanyl Free America, desplegada durante seis semanas, las autoridades aseguraron casi cuatro millones de pastillas de fentanilo y mil 158 kilogramos de fentanilo en polvo.

Las declaraciones representan el pronunciamiento más duro de Cole desde que asumió la dirección de la DEA y amplían el tono que la agencia había fijado semanas atrás, cuando declaró al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación como sus principales objetivos en la estrategia contra el tráfico de fentanilo.

"Acusaciones carecen de sustento": reviran autoridades mexicanas.

Luego de las acusaciones del director de la DEA, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar Garcia Harfuch informó que: carecen de sustento y no corresponden a los resultados que se ha dado desde el gobierno de México.

En una tarjeta informativa la dependencia recordó que la Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales.

Desde el inicio de la administración y hasta el 30 de junio de 2026 han sido detenidas 59 mil 582 personas, se han asegurado 31 mil 366 armas de fuego, 498 toneladas de droga, entre ellas 2 mil 363 kilogramos y más de 5 millones de pastillas de fentanilo, además de haberse inhabilitado 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

"Entre las personas detenidas se encuentran líderes, operadores y generadores de violencia pertenecientes a todas las organizaciones criminales y estructuras delictivas, sin distinción alguna", destacó.

Asimismo, las investigaciones han alcanzado a servidores públicos vinculados con actividades delictivas.

También reiteró que el Operación Enjambre y otras acciones, han sido detenidos más de 80 servidores y ex servidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones, lo que confirma que en el Gobierno de México no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/qgsWJPbs6Q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 14, 2026

Escalada en la relación bilateral

El mensaje llega en un momento de alta tensión diplomática. En las últimas semanas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones por narcotráfico y solicitó la extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros funcionarios y actores políticos vinculados con ese estado.

El Gobierno de México ha rechazado esas imputaciones y exige que Washington entregue las pruebas que sustenten las acusaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha denunciado presuntas violaciones a la soberanía nacional por operaciones e investigaciones estadounidenses relacionadas con territorio mexicano.

El diferendo también incluye el caso de Ismael "El Mayo" Zambada. México sostiene que su traslado a Estados Unidos en 2024 ocurrió al margen de los mecanismos de cooperación bilateral y mantiene abierta una investigación para determinar cómo salió del país la aeronave utilizada en esa operación.

Con información de Jazmín Rodriguez