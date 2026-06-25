DEA coloca al Cártel de Sinaloa y al CJNG como su prioridad número uno

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) representan la prioridad número uno de la agencia en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

La declaración fue difundida por la Embajada de Estados Unidos en México a través de sus redes sociales.

Cole sostuvo que el fentanilo representa "una amenaza como nunca antes habíamos visto" y responsabilizó a ambas organizaciones criminales por el impacto de esa droga en Estados Unidos.

"Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles. El pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo", afirmó.

El funcionario aseguró que la DEA nunca había estado "más enfocada, alineada y dedicada" a enfrentar la crisis del fentanilo. Agregó que la agencia emplea toda su capacidad operativa a escala internacional para perseguir a quienes producen, distribuyen o facilitan el tráfico de esa droga.

Cole también dijo que la DEA persigue "a cada facilitador, cada distribuidor y cada persona que obtiene ganancias de este veneno". Añadió que la estrategia incluye acciones fuera de territorio estadounidense para combatir a las organizaciones criminales.

"El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles. El... https://t.co/m5kt5pUspx pic.twitter.com/RILrnNNAMf — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 25, 2026

Impacto y cifras del decomiso de fentanilo en EU

El director recordó que trabajó en Colombia, Afganistán y México durante su carrera como agente especial y afirmó que esa experiencia le permitió comprender la importancia de la cooperación internacional en operaciones antidrogas.

Según las cifras que presentó, desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump la DEA ha decomisado más de 14 mil kilogramos de fentanilo y más de 62 millones de pastillas elaboradas con esa sustancia. Afirmó que esos aseguramientos equivalen a más de 478 millones de dosis potencialmente letales.

Cole agradeció el respaldo del presidente Trump y del fiscal general interino Todd Blanche para ampliar la ofensiva contra el tráfico de fentanilo. Señaló que el objetivo de la agencia es construir una "Estados Unidos libre de fentanilo" y aseguró que esa meta constituye un compromiso institucional, no un eslogan.

Las declaraciones aparecen mientras Washington mantiene al combate contra el tráfico de fentanilo como uno de los ejes centrales de su política de seguridad y presión sobre las organizaciones criminales que operan en México.