"Debemos ser más contundentes", Israel Reyes consideró que México se quedó corto

Israel Reyes debutó en una Copa del Mundo de gran forma, ya que le ganó la titularidad en la lateral derecha a Jorge Sánchez para la inauguración ante Sudáfrica.

Al estar en el terreno de juego, Reyes leyó muy bien el encuentro y por eso reconoció que México tuvo que haberle ganado a los Bafana Bafana por más goles.

"Tuvimos varias ocasiones abajo del arco; eran demasiadas, pero es un Mundial y no puedes perdonar; tenemos que mejorar mucho eso, ser un equipo más contundente. Ganar nos da ese voto de confianza y baja los nervios de las últimas semanas", dijo en zona mixta tras la victoria mexicana.

Lo que sí es que más allá de que el resultado no fue tan contundente, el jugador del América consideró que sacar el triunfo muestra el carácter de este equipo nacional.

"Fue muy satisfactoria la inauguración; empezar con el pie derecho. La Selección no había ganado en una inauguración; era importante demostrar de qué estamos hechos".

Por último, al igual que Erik Lira, Reyes habló del tema emocional y los nervios de presentarse en un campo lleno en una inauguración de Mundial y más en casa, lo cual por momentos los sobrepasó.

"Había mucho nerviosisimo, cosas que nos sobrepasan, pero creo que el equipo estuvo a la altura".

Cabe mencionar que Israel Reyes podría jugar de central ante Corea del Sur el próximo jueves en Guadalajara, debido a la expulsión de César Montes.