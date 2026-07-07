Cocaína escondida en un barco: decomisan más de mil kilos de droga en Michoacán

Más de una tonelada de cocaína fue asegurada por fuerzas federales durante una inspección a un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde fueron localizados mil 187 kilogramos de la droga ocultos en 20 bultos.

Operativo conjunto y coordinación institucional

El decomiso representa una afectación económica superior a los 259 millones de pesos para la delincuencia organizada. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, coordinado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas.

Inspección y aseguramiento del cargamento

La revisión se realizó como resultado de un análisis de riesgo aplicado a la embarcación. Durante la inspección física de los contenedores, personal naval apoyado por binomios caninos especializados en la detección de narcóticos localizó los 20 bultos que contenían la presunta cocaína.

El cargamento fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que integró la carpeta de investigación correspondiente para determinar su procedencia y las responsabilidades derivadas del caso.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el decomiso evitó que más de dos millones de dosis de cocaína llegaran al mercado ilegal y representó una afectación económica superior a los 259 millones de pesos para las organizaciones criminales.

La investigación, señaló, continuará para establecer la ruta que siguió la droga, el destino que tendría el cargamento y la red criminal involucrada en su traslado por el puerto michoacano.