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Defensa continúa con el puente logístico de ayuda humanitaria hacia Venezuela

Las Fuerzas Armadas enviaron vía marítima más insumos para los afectados por los sismos

Desde el Puerto de Veracruz, el Ejército Mexicano enviará más ayuda humanitaria a Venezuela. Foto: Sedena
Desde el Puerto de Veracruz, el Ejército Mexicano enviará más ayuda humanitaria a Venezuela. Foto: Sedena

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La tarde de este sábado 4 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que mandó más ayuda humanitaria a Venezuela

Lo anterior, tras los sismos registrados la semana pasada y por ello, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional continúan con la puesta en marcha de un puente logístico para hacer llegar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas en ese país hermano. 

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Ayuda humanitaria.
Foto: Sedena

Por ello, personal militar trasladó por vía terrestre 28 toneladas de víveres e insumos, los cuales fueron donados por la comunidad venezolana en México, sociedad civil, iniciativa privada e instituciones educativas, a bordo de tractocamiones desde el Centro de Acopio del 19/o. Batallón de Infantería, en la Ciudad de México, hasta la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz. 

Desde ese punto, la ayuda continuará su recorrido por vía marítima con destino a Venezuela.

Despensas, alimentos no perecederos, insumos médicos, artículos de limpieza y herramientas forman parte del cargamento que será entregado a la población afectada, como resultado de una operación coordinada que refleja la capacidad de planeación, organización y ejecución del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para movilizar recursos de manera rápida, ordenada y eficiente. 

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Ayuda humanitaria Sedena.
Foto: Sedena

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