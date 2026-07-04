Defensa continúa con el puente logístico de ayuda humanitaria hacia Venezuela

La tarde de este sábado 4 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que mandó más ayuda humanitaria a Venezuela.

Lo anterior, tras los sismos registrados la semana pasada y por ello, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional continúan con la puesta en marcha de un puente logístico para hacer llegar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas en ese país hermano.

Ayuda humanitaria.

Foto: Sedena

Por ello, personal militar trasladó por vía terrestre 28 toneladas de víveres e insumos, los cuales fueron donados por la comunidad venezolana en México, sociedad civil, iniciativa privada e instituciones educativas, a bordo de tractocamiones desde el Centro de Acopio del 19/o. Batallón de Infantería, en la Ciudad de México, hasta la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz.

Desde ese punto, la ayuda continuará su recorrido por vía marítima con destino a Venezuela.

Despensas, alimentos no perecederos, insumos médicos, artículos de limpieza y herramientas forman parte del cargamento que será entregado a la población afectada, como resultado de una operación coordinada que refleja la capacidad de planeación, organización y ejecución del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para movilizar recursos de manera rápida, ordenada y eficiente.