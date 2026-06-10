Defensa refuerza seguridad con unidades de Fuerzas Especiales en Durango

En el marco de la Estrategia de Seguridad Publica, la Secretaría de la Defensa Nacional movilizó a 90 efectivos del Cuerpo de las Fuerzas Especiales del Ejercito Mexicano a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Área Mexicana de Santa Lucía en el Estado de México a Durango.

Refuerzan la seguridad en Durango.

Foto: Cortesía Sedena

El objetivo de esta acción de seguridad es reforzar el despliegue operativo que mantiene la 10/a. Zona Militar en esa entidad federativa.

"Estos efectivos contribuirán a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país", dijo la dependencia en un comunicado.

Y agregó que la misión de las unidades de Fuerzas Especiales, es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza y respetando en todo momento los derechos humanos, en beneficio de la población duranguense.