Del ascenso político a las polémicas: ella es Marina del Pilar, gobernadora de BC

Marina del Pilar Álvila Olmeda volvió a estar en el ojo público por presuntos audios en el que se escucha que la gobernadora de Baja California, está cooperando con el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).

Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión en la que la gobernadora ha estado implicada en un escándalo, por ello en Ovaciones, te hacemos un recuento de su carrera política y los escándalos que la han acompañado.

¿Quién es Marina del Pilar?

Marina del Pilar Ávila Olmeda nació el 19 de octubre de 1985 en Mexicali y es abogada de profesión.

Antes de llegar a la gubernatura fue diputada federal donde representó al segundo distrito de Baja California en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión entre 2018 y 2019.

De 2019 a 2021 ganó el cargo de alcaldesa de Mexicali.

Llegó a la gubernatura del Baja California el 1 de noviembre de 2021, siendo la primera mujer en ocupar el cargo y formando parte de uno de los estados que Morena logró arrebatar a la oposición, en este caso al Partido Acción Nacional (PAN).

¿Qué polémicas envuelven a Marina del Pilar?

El 10 de mayo de 2025, surgió la noticia de que Estados Unidos le había revocado la Visa, junto con la de su entonces esposo, lo que generó controversia.

Ella salió a confirmar el hecho, pero aclaró que no tenía una investigación en su contra.

En octubre de 2025, anuncio su divorcio de Carlos Torres Torres, tras difundirse presuntos nexos con el crimen organizado y que esa habría sido la razón por la que EU les retiró las Visas.

Ella sólo dio a conocer su decisión y pidió dejar su vida privada a parte de la política.

El domingo 12 de julio de 2026, se filtraron audios en los que presuntamente se demostraba su colaboración con el FBI. Lo anterior en medio de una pugna política con la gobernadora de Chihuahua, quien enfrenta un proceso legal por dejar que agentes de EU participen en un operativo en el estado.