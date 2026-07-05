Del espectáculo a la política: quiénes fueron al Estadio Ciudad de México para apoyar al Tri

El Estadio Ciudad de México se prepara para una noche que promete ser histórica.

El duelo entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 no solo ha generado expectativa por lo que ocurra dentro de la cancha, sino también por el ambiente que se vive fuera de ella, donde la presencia de celebridades ya comienza a robar reflectores.

Maná

Comenzamos con los más esperados: los integrantes de la agrupación Maná, quienes ya hicieron acto de presencia en el Estadio Ciudad de México . Además, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, tienen prevista una presentación durante el espectáculo de medio tiempo del partido.

Juan Guarnizo

Una de las presencias que más sorprendió fue la del streamer y creador de contenido Juan Guarnizo, uno de los más populares de habla hispana, quien estará presente para seguir el partido entre México e Inglaterra.

Juan Guarnizo. Foto: Redes Sociales.



Saúl Álvarez

El boxeador mexicano, mejor conocido como "Canelo" Álvarez, también fue captado en el estadio. Aunque no compartió publicaciones en sus redes sociales antes del encuentro, las cámaras de la transmisión oficial lo enfocaron en uno de los palcos, confirmando su presencia para apoyar a la Selección Mexicana en el duelo frente a Inglaterra.

Saúl Álvarez "Canelo" Álvarez. Foto: Captura de transmisión en vivo.



Juanpa Zurita

Creador de contenido, empresario y youtuber. Compartió que ya se encuentra en el Estadio Ciudad de México acompañado de su papá.

Alejandro Speitzer

Actor mexicano. Publicó un video previo al encuentro en el que expresó su apoyo al Tri con el mensaje:

"Hoy México va a ganar y voy a gritar por todos los mexicanos que están en su casa. ¡Viva México!".

Shanik Berman

Periodista y conductora de espectáculos. Compartió una historia en redes sociales donde mostró que iba rumbo al estadio para presenciar el partido.

Shanik Berman. Redes Sociales.



Aron Mercury

Influencer y creador de contenido. Confirmó su asistencia al encuentro como parte de una colaboración con una marca patrocinadora.

Aron Mercury. Foto: Redes Sociales.



Danna Paola y Belinda

Las cantantes y actrices mexicanas publicaron en los días previos al partido un video juntas mostrando su entusiasmo por el duelo entre México e Inglaterra.

"Ya estamos listas. ¿A que sí? ¡Hoy ganamos!",

La publicación hizo pensar a varios de sus seguidores que podrían asistir al estadio; sin embargo, hasta el momento ninguna de las dos ha confirmado públicamente su presencia.

Danna Paola y Belinda



Ferdinando Valencia

El actor y modelo mexicano también se sumó a la expectativa por el partido. A través de un video compartido en sus redes sociales, envió un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana y a la afición.

"Espero que pase a la historia. La esperanza y la ilusión de millones de mexicanos... la energía mueve más cosas de lo que nos imaginamos".

Expresó el actor, invitando a los aficionados a confiar en el Tri de cara al duelo frente a Inglaterra.

Políticos también se suman al apoyo del Tri

Javier Lozano Alarcón y Alejandro Moreno Cárdenas

El partido entre México e Inglaterra también reunió a figuras de la política. Uno de los primeros en dejar constancia de su asistencia fue Javier Lozano Alarcón, quien acudió al Estadio Azteca acompañado de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI.

Ambos compartieron una fotografía juntos desde el inmueble. En la publicación, Javier Lozano escribió:

"Agradezco mucho la invitación de @alitomorenoc para venir a presenciar este histórico partido en el Estadio Ciudad de México entre la Selección Mexicana y el representativo de Inglaterra".

Samuel García y Mariana Rodríguez

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, también se hizo presente en el Estadio Azteca acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú.