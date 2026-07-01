Demanda rector aumento a la UNAM por arriba de la inflación para 2027

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, aseguró que para el próximo año sería fundamental obtener un incremento presupuestal de al menos un punto por arriba de la inflación, para poder atender las necesidades más urgentes.

Necesidad de incremento presupuestal para la UNAM

En entrevista, tras la entrega de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados, dijo que gracias a un esfuerzo de austeridad se ha logrado sacar adelante los proyectos prioritarios y mantener las becas para los estudiantes, pero precisó que para renovar infraestructura se requieren recursos adicionales.

Ante los integrantes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el rector subrayó que en la distribución del gasto del año pasado el 61.1% estuvo destinado a docencia.

La autonomía se ratifica con acceso a la información pública y apertura al escrutinio. La transparencia permite acreditar que el trabajo académico y la función social de la Universidad se realizan con integridad y apego a sus fines, afirmó el #RectorLomelí al entregar la Cuenta... pic.twitter.com/BhYCl0ZQ7S — UNAM (@UNAM_MX) July 1, 2026

Distribución del gasto y perfil estudiantil en la UNAM

Además, 26.4% a investigación, 7.5% a extensión universitaria, 5% a gestión institucional y la cobertura educativa es de más de 106 mil estudiantes de bachillerato y aproximadamente 266 mil de licenciatura y posgrado.

Lomelí subrayó que entre 86% y 88%de los alumnos de nuevo ingreso provienen de hogares con ingresos menores a cuatro salarios mínimos. "Ingresar a la UNAM significa ensanchar horizontes y abrir una nueva etapa de movilidad educativa y social", explicó.

Además, puntualizó que una proporción significativa de los estudiantes recorre trayectos de más de una hora para llegar a su plantel, datos que muestran que la permanencia escolar no depende sólo del esfuerzo individual, sino también del ingreso familiar, la alimentación, el tiempo disponible, la movilidad en los tejidos urbanos y las dinámicas laborales.

"Las becas y apoyos, la conectividad, los espacios para el estudio y la recreación, así como las acciones de bienestar, son indispensables para evitar que los factores económicos o las carencias materiales interrumpan la formación universitaria", insistió.

En este sentido, el rector subrayó que el crecimiento de las necesidades universitarias exige recursos suficientes para mantener la calidad educativa, fortalecer la investigación y ampliar apoyos estudiantiles.

El integrante de la Junta de Patronos de la UNAM, Juan Alberto Adam Siade, explicó que la Cuenta Anual reporta ingresos totales por 60 mil 136.7 millones de pesos, de los cuales 53 mil 613.9 millones corresponden a asignaciones federales y 6 mil 522.7 millones de pesos de ingresos propios.

La Universidad, añadió, atiende a más de 372 mil estudiantes en bachillerato, licenciatura y posgrado; 43 mil académicos en 16 facultades, 10 unidades multidisciplinarias y 5 escuelas nacionales.