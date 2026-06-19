¿Qué pasó entre Javier Risco y la conductora Mafer Alonso? El momento que terminó en baño de cerveza

Tras la cobertura deportiva del partido entre México y Corea, la reportera Mafer Alonso compartió en sus redes sociales que estaba muy contenta con su desempeño; sin embargo, señaló que hubo una situación que opacó el momento.

Mientras ella se encontraba trabajando, el periodista Javier Risco le habría arrojado cerveza, afirmó que el hecho no se trató de algo "divertido" ni accidental.

Mafer no se quedó callada. En X publicó un reclamo directo, diciendo que estaba decepcionada y que la situación no le pareció justificable, sobre todo porque se encontraba en pleno ejercicio de su labor.

Posteriormente, reveló que alguien le compartió el correo electrónico de Javier y decidió escribirle directamente para expresarle cómo se sintió. Risco le respondió casi de inmediato con una disculpa.

Me dieron el correo de Javier Risco, le escribí para expresar mi sentir y respondió enseguida con una disculpa.



Gracias a quienes mostraron su apoyo porque entendieron mi molestia. https://t.co/SLGvpTCaLw — Mafer Alonso (@MafeAlonsoo) June 19, 2026

Pero, como suele pasar en estos casos, el internet hizo lo suyo: se dividió en dos bandos. Por un lado, quienes defendieron a Mafer, asegurando que no se debe normalizar este tipo de actos que cuentan como una falta de respeto y en palabras de la misma reportera:

"No es el hecho, es quién lo hizo, un colega periodista que no respetó mi trabajo".

Por otro lado, hubo quienes minimizaron lo ocurrido como "parte del ambiente" de un evento deportivo, como si una cerveza volando fuera algo cotidiano del oficio.

El hecho continúa generando conversación en redes sociales, donde el tema ha sido comentado por usuarios con posturas divididas.