Acusa Sánchez Barrios a alcaldesa de Cuauhtémoc de romper acuerdos

La diputada local Diana Sánchez Barrios denunció que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, llegó con un grupo de choque a violentar a los comerciantes de la calle de Génova el martes pasado y advirtió que no respeta los acuerdos, rompe las mesas de diálogo y ejerce violencia.

Denuncia de violencia y ruptura de diálogo en Cuauhtémoc

En conferencia de prensa, precisó que el retiro de comerciantes del espacio público no resuelve los problemas de fondo como la desigualdad, el desempleo y la precariedad económica que obligan a miles de personas a depender de esta actividad.

Acompañada de la senadora Cinthia López Castro y de comerciantes de la organización ProDiana, acotó que no ha acudido a las mesas de trabajo pactadas con los comerciantes y como respuesta manda operativos violentos en contra de los vendedores. “Somos su piñata”, sentenció.

La también coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente del Congreso local, precisó que es inaceptable que se estigmatice a los vendedores en el espacio público y le recordó que ellos la apoyaron en su campaña para ser alcaldesa, cuando nadie la conocía.



Los comerciantes ambulantes defienden su derecho a trabajar. Archivo Ovaciones.

“No tengo problema de llevarla con un buen psiquiatra, será sano que acuda para que ya no haga tanto daño, necesita un especialista médico para evitar violencia, montajes y que ya no diga tantas mentiras”, sentenció.

Exigencia de reactivación de mesas de trabajo y llamado a conciliación

Asimismo, insistió en que el intento de desalojo de esta semana se registró violentando acuerdos previos, establecidos en mesas de trabajo entre autoridades y comerciantes, algunos de ellos vigentes desde 2016.

En ese contexto, exigió la reactivación inmediata de las mesas de trabajo entre autoridades y comerciantes, las cuales afirmó fueron suspendidas de manera unilateral, y lanzó un ultimátum de seis días naturales para que la alcaldía restablezca el diálogo.

Sánchez Barrios sostuvo que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de una serie de acciones contra el comercio en vía pública, en las que dijo se ha privilegiado el uso de operativos y la confrontación por encima del diálogo, pese a la disposición de los comerciantes para avanzar en procesos de reordenamiento.

Sánchez Barrios fue tajante al señalar el rechazo a cualquier política que busque enfrentar a la autoridad con los trabajadores:

“Rechazamos cualquier intento de presentar a los comerciantes como enemigos”.

Hizo un llamado público a la conciliación y solicitó formalmente una mesa de trabajo para revisar los documentos y encontrar soluciones por la vía institucional. Además, pidió expresamente que no se realizaran operativos mientras se revisaba la información presentada.

A su vez, la senadora Cinthia López Castro aseguró que la alcaldesa de Cuauhtémoc está muy enojada porque los últimos sondeos de opinión reflejan que ya no siquiera podría ganar la reelección y las intenciones de voto favorecen a Morena.

Acusó que busca victimizarse y le recriminó que vive en Polanco en lugar de la alcaldía que mal gobierna.