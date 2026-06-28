Denuncia Morena esquema multinivel del PAN CDMX

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México denunció que a través de una asociación civil el PAN ofrece un "catálogo" de productos a la venta a los ciudadanos de diversas zonas de la capital, supuestamente a bajo costo, pero que entregan con la cara y nombre de diputados locales.

El vocero de la bancada de Morena, Paulo García, explicó que públicamente diputados, como Daniela Álvarez, promocionan este esquema multinivel, porque instruyen a sus colaboradores a vender estas mercancías para ascender en la estructura panista, pero además los productos se colocan a sobreprecio.

Precisó que en actos públicos y en horarios laborales organizan eventos para promocionar la imagen de los legisladores panistas, con los colores y los logotipos de Acción Nacional, por lo que se incurre en actos de promoción personalizada.

Medidas cautelares

El representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Carlos Yael Velázquez, advirtió que se presentará una queja porque no hay claridad de donde provienen los recursos que se utilizan para la compra de los productos y a dónde van las ganancias qué se obtienen a costa de los ciudadanos.

Agregó que solicitarán medidas cautelares para frenar esta publicidad y obtención de recursos de parte de los panistas.

Diputados locales promueven la venta de productos. Foto: Diputados Morena CDMX. ❮ ❯

Paula García subrayó que además la asociación Sumando Oportunidades, cuya representante fue colaboradora de un alcalde panista de Hidalgo involucrado en la llamada Estafa Siniestra y por la cual fue sancionada.

Señaló que María de los Ángeles Moreno, quien fue funcionaria del municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, cuando era alcalde Jovani Miguel Léon Cruz, sentenciado en 2025 a cinco años de prisión por uso ilícito de atribuciones y desvío de recursos.

Catálogo a costo panista

En la conferencia de prensa dominical La Chilanguera, el legislador local de Morena acotó que el precio de los productos que entregan los panistas es mayor al costo de mercado, por lo que obtienen ganancias que se sabe a dónde va a parar ese dinero, que le quitan a los más pobres, con la falsa imagen de que les venden más barato.

"Se genera un esquema de negocio usando un cargo público", dijo tras sentenciar que este esquema de reventa es similar a los multiniveles en el que los que están a la cabeza se llevan las ganancias y los de abajo tienen que cumplir metas de venta.