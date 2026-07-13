Denuncia PAN ante Contraloría irregularidades en obras del Metro

La dirigente del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, presentó una denuncia ante la Contraloría local para que investigue un posible conflicto de intereses, corrupción y malversación de recursos alrededor de la remodelación de varias estaciones del Metro bajo el pretexto del Mundial 2026.

Denuncia por contratos y conflicto de intereses en remodelación del Metro

La denuncia argumenta que en abril de 2025, el Metro adjudicó a INDHR, SA de CV un contrato por 113.9 millones de pesos para la remodelación de las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Viaducto de la Línea 2 del Metro, mediante un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores.

En este proceso participaron también Alfa Proveedores y Contratistas SA de CV y Asfaltos, Proyectos e Ingeniería de Puebla SA de CV.

Sin embargo, estas tres empresas existen vínculos entre sus accionistas y representantes legales que son indicios que en dicho proceso de invitación a tres proveedores solo fue una simulación entre un grupo empresarial, Consorcio Aristos, cercano al director del Metro.

Panistas acusan irregularidades en obras del Metro. Foto: Archivo. ❮ ❯

PAN exige investigación y sanciones por favoritismo en contratos

Gutiérrez Ureña explicó que INDHR SA de CV obtuvo durante la administración de Adrián Ruvalcaba Suárez como alcalde de Cuajimalpa diversos contratos por un monto aproximado de 47.9 millones de pesos.

Asimismo, otra de las empresas invitadas al procedimiento del Metro, Asfaltos, Proyectos e Ingeniería de Puebla SA de CV, también cuenta con antecedentes de contratación con dicha alcaldía.

Ante esto, el PAN capitalino sentenció que los contratistas favoritos de Adrián Ruvalcaba se vieron favorecidos en el maquillaje del Metro.

"Nosotros lo que queremos son buenos servicios, las y los capitalinos no queremos ser parte de su corrupción no nos interesa su corrupción de Morena; queremos ser parte de los avances buenos para esta Ciudad", dijo.

Insistió en que tiene confianza en que la Secretaría de la Contraloría abra una investigación imparcial y sancione a estos funcionarios que simulan concursos para solamente favorecer a los favoritos, en este caso, el director del Metro con sus amigos empresarios a costa del erario público de la Ciudad.

"Nos hemos dado cuenta como habido fideicomisos en lo oscurito como los contratistas favoritos de Clara Brugada se vieron otra vez premiados con la pintura morada que después tuvieron que cambiar a pintura amarilla", dijo.

La panista añadió que lamentablemente la corrupción de Clara Brugada ha dejado en esta Ciudad no solamente un rezago en servicios públicos, sino un rezago que se pudo haber reinvertido con la inversión de recursos de este Mundial.