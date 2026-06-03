Indignación en la Condesa: denuncian envenenamiento masivo de abejas frente a Parque España

La muerte masiva de cientos de abejas en la colonia Condesa ha provocado indignación entre vecinos, ambientalistas y usuarios de redes sociales, luego de que se denunciara que los insectos habrían sido envenenados de manera intencional frente a Parque España, en la Ciudad de México.

De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona y comerciantes del parque, las abejas comenzaron a aparecer muertas desde mediados de 2025. Las denuncias apuntan directamente a Anécdota Café, negocio ubicado frente al parque, cuyos trabajadores presuntamente colocaban recipientes con azúcar y jabón para atraer y matar a los insectos.

Según las acusaciones, el motivo detrás de estas acciones era que las abejas "molestaban" a algunos clientes del establecimiento y afectaban la operación del negocio.

Una de las voces que más ha denunciado la situación es la de Doña María Juárez, conocida por vecinos como "La Reina de las Abejas", una vendedora de café que trabaja en la zona y que desde hace meses comenzó a notar la presencia de decenas de abejas muertas alrededor del parque.

"Cada vez aparecían más. Era algo constante", señalaron vecinos que ahora exigen una investigación formal y sanciones contra los responsables.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, la persona encargada del café habría reconocido las acciones y las justificó argumentando que las abejas representaban un problema para el establecimiento. Hasta el momento, el negocio no ha emitido una postura oficial pública sobre las acusaciones.

También te puede interesar: Del maíz a la mesa: crimen organizado golpea a miles de tortillerías en México

❮ ❯

Reacciones sociales y marco legal vigente

El caso rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde usuarios iniciaron una campaña para "cancelar" al establecimiento y exigir la intervención de autoridades ambientales y capitalinas.

La indignación creció aún más debido a la importancia ecológica de las abejas. Estos insectos son considerados fundamentales para la vida y los ecosistemas, ya que participan en la polinización de una gran parte de las plantas y cultivos que sostienen la alimentación humana y la biodiversidad.

México es considerado uno de los países con mayor diversidad de abejas en el mundo, con más de dos mil especies registradas. Además, hace apenas unas semanas, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley para el Fomento Apícola y la Conservación de Polinizadores, una iniciativa que reconoce a las abejas como especies de protección prioritaria.

La legislación busca impulsar medidas de conservación y protección para polinizadores ante amenazas como pesticidas, pérdida de hábitat y acciones humanas que ponen en riesgo a las colonias.

Por ello, colectivos ambientales y ciudadanos han comenzado a exigir que el caso no quede impune y que las autoridades determinen si existieron violaciones a la nueva normativa ambiental capitalina.

Mientras tanto, en redes sociales continúa creciendo el reclamo contra quienes presuntamente participaron en el envenenamiento de cientos de abejas en una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de México.