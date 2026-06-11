IMPI y Concanaco crean canal de denuncia para proteger a negocios contra extorsión

En el marco del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, establecieron un canal de comunicación directa para atender denuncias por extorsiones.

Acciones conjuntas para prevenir extorsiones durante el Mundial 2026

También por simulaciones, falsos inspectores o actuaciones irregulares contra establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles, bares, servicios turísticos y negocios familiares.

Ello, después que el presidente de la Confederación, Octavio de la Torre sostuvo una llamada telefónica con el director del Instituto, Vidal Llerena en donde se acordó establecer esta vía para brindar certeza inmediata al sector productivo, evitar abusos y proteger a quienes trabajan en la formalidad.

El IMPI aclaró que no realiza clausuras de establecimientos ni inspecciones aleatorias, en tanto que las visitas se llevan a cabo conforme al marco legal aplicable y únicamente a solicitud de las partes afectadas por una posible infracción.

Recomendaciones para identificar inspecciones oficiales del IMPI

Asimismo, el Instituto precisó que ningún servidor público puede solicitar pagos, transferencias, efectivo, acuerdos informales o beneficios indebidos.

El organismo confederado observó que antes de permitir una inspección, los establecimientos deben asegurarse de que se trata de personal del IMPI, que debe portar camisa y chaleco institucional con los logotipos de la Secretaría de Economía y del IMPI.

Además de identificarse con gafete oficial con fotografía, las personas también deben actuar dentro del objeto de la visita y conforme al oficio correspondiente.

Se dijo que la Concanaco-Servytur y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares G32 recibirán reportes de establecimientos afectados a través de sus cámaras confederadas, para canalizarlos directamente con el equipo del Director General del IMPI, verificar la autenticidad de las actuaciones, prevenir abusos y dar seguimiento institucional a cada caso.

“El Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para México. Queremos que la derrama llegue a los negocios familiares: restaurantes, hoteles, comercios y servicios turísticos que todos los días generan empleo. Pero esa oportunidad no puede verse empañada por extorsiones, simulaciones o personas que usen indebidamente el nombre de una autoridad”, señaló la Confederación.

Ambas instituciones llaman a denunciar cualquier intento de extorsión, cobro indebido, amenaza de clausura, revisión simulada o visita de personas que pretendan actuar falsamente en nombre del IMPI.

“Cualquier persona que se presente sin identificación oficial, sin uniforme institucional, sin objeto claro de la visita o solicitando pagos debe considerarse irregular y denunciarse de inmediato”, señaló la Concanaco-Servytur.

IMPI, Concanaco-Servytur y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares reiteran que la transmisión pública de contenidos deportivos y el uso de marcas debe realizarse conforme a la normatividad aplicable y con las licencias correspondientes.

De igual manera, la Confederación exhorta a los titulares de derechos y proveedores autorizados a impulsar esquemas comerciales, licencias y precios accesibles para micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de que más establecimientos participen de la economía mundialista dentro de la legalidad.