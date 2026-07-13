Kenia López Rabadán pide respeto a derechos humanos de mexicanos en EU

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que solicitará que, de manera plural e institucional, se impulse un punto de acuerdo legislativo para demandar el respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos, priorizando siempre su integridad, su dignidad y su vida, como derechos consustanciales a toda persona.

Kenia López Rabadán impulsa punto de acuerdo para derechos humanos de mexicanos en EU

Ante el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que el Congreso de la Unión solicite información sobre la situación de los mexicanos en Estados Unidos, recalcó que acompaña la solicitud, pues los derechos humanos de los mexicanos en EU deben ser respetados y protegidos en todo momento.

"Quiero expresar mi profunda preocupación y mi más enérgico rechazo ante la violencia que se ha recrudecido en contra los mexicanos migrantes en los Estados Unidos, particularmente en el marco de operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)", sentenció.

Exigen investigación por muerte de mexicano en Houston durante operativo migratorio

Al referirse a la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida en Houston por disparos de agentes migratorios, exigió una investigación inmediata, exhaustiva, transparente e imparcial.

"Su familia y la sociedad mexicana tienen derecho a conocer la verdad, a que se deslinden responsabilidades y a que haya justicia. Ninguna política migratoria puede colocarse por encima de la vida, la dignidad y los derechos humanos. La condición migratoria de una persona nunca puede utilizarse para justificar el abuso de autoridad, el uso desproporcionado de la fuerza o un trato indigno", expuso.

Dijo además que la Cámara de Diputados defiende a los mexicanos en México y en el extranjero y utilizará todas las herramientas a su alcance para hacer valer sus derechos. La dignidad humana no tiene fronteras.

Por lo que se refiere al caso del exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, dijo que debe haber un castigo ejemplar, porque la investigación debe seguir, pese a que su esposa retiró la denuncia por violencia.

Insistió en que esta es una investigación que se debe perseguir de oficio y si hay una investigación objetiva, apegada a la legalidad, debe haber una consecuencia.

"Lamentablemente, en muchas ocasiones, las víctimas no se reconocen como víctimas, sino como, pues digamos, parte del problema, y las feministas, las mujeres que hemos luchado durante años por los derechos de las mujeres sabemos que, incluso cuando vas a presentar una denuncia de violencia familiar, la primera revictimización sucede cuando estás presentando la denuncia", puntualizó.