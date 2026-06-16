Ex jefe de la DEA pide a Sheinbaum sumarse a coalición contra cárteles

La presión de voces vinculadas a la estrategia antidrogas de Estados Unidos volvió a colocarse sobre México. Derek Maltz, ex director interino de la DEA, pidió públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum sumarse a una coalición internacional para combatir a los cárteles de la droga.

A través de su cuenta en X, Maltz lanzó un mensaje directo a la mandataria mexicana y aseguró que Washington puede ofrecer resultados si existe una coordinación más amplia contra las organizaciones criminales.

"Únete hoy a la coalición contra los cárteles @Claudiashein y Estados Unidos garantizará resultados sustanciales", escribió.

El ex funcionario fue más allá y defendió el uso de herramientas militares para enfrentar a los grupos criminales. Según su planteamiento, la designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas abre la puerta a medidas más agresivas.

"Para derrotar a los terroristas globales, se necesitan todas las herramientas, incluyendo la acción militar. Los cárteles del terror han aterrorizado a los ciudadanos de ambos países. ¡Basta ya! ¡Es hora de actuar!", agregó.

Join the COUNTER CARTEL COALITION today @Claudiashein and the USA will guarantee substantial results. To defeat global terrorists, you will need to utilize ALL TOOLS to include military action. The TERROR cartels have terrorized citizens of both countries. Enough is enough! Time... pic.twitter.com/FJ8utNjZ4F — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) June 16, 2026

Pide actuar contra funcionarios vinculados al crimen

Días antes, el ex director interino de la DEA pidió detener a funcionarios mexicanos mencionados en investigaciones del Distrito Sur de Nueva York. Afirmó que los cárteles no operan solos y dependen de redes de protección dentro de instituciones públicas.

Según expuso en redes sociales, el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de personas prosperan gracias a funcionarios corruptos y estructuras que facilitan las operaciones criminales.

Maltz argumentó que cualquier estrategia efectiva contra los cárteles debe incluir investigaciones sobre corrupción, rendición de cuentas y coordinación entre autoridades de ambos países.

En 20 meses de gobierno, el homicidio doloso registra reducción histórica de 46 por ciento, gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad que prioriza inteligencia, investigación, coordinación y atención a las causas. pic.twitter.com/9KFHHlKGVu — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 16, 2026

Sheinbaum usa cifras de seguridad para rechazar acusaciones de colusión

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch defendieron la estrategia de seguridad federal y argumentaron que los golpes contra el Cártel de Sinaloa, el CJNG y otras organizaciones contradicen esa narrativa.

Para reforzar el argumento, durante la conferencia se proyectó un video relacionado con la estrategia de "abrazos, no balazos", mientras la mandataria contrastó esos resultados con el caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

García Harfuch respondió que las detenciones presentadas por el gobierno han alcanzado a todas las organizaciones criminales y recordó que los intercambios de información con Estados Unidos también han derivado en capturas y extradiciones de integrantes de distintas facciones.