"Los cárteles no operan solos": ex jefe de la DEA pide a México actuar contra los funcionarios señalados por EU

La lucha contra los cárteles no se ganará únicamente con detenciones o decomisos de droga. Para Derek Maltz, ex funcionario de alto nivel de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el verdadero desafío está en combatir la red de corrupción que permite a estas organizaciones criminales operar y mantenerse vigentes.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, Maltz afirmó que los grupos delictivos no actúan de manera aislada, sino que dependen de funcionarios corruptos, instituciones y estructuras que facilitan actividades como el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de dinero, la extorsión y otros delitos.

Asegura que, cualquier estrategia que busque debilitar a los cárteles debe incluir investigaciones profundas, mecanismos de rendición de cuentas y acciones contra servidores públicos que colaboren o protejan a integrantes del crimen organizado.

"Los cárteles no operan en el vacío".

Sostuvo Maltz al advertir que estas organizaciones tienen capacidad para adaptarse mientras existan personas dentro de las instituciones que obtengan beneficios de sus actividades o les brinden protección.

Llama a actuar contra funcionarios señalados

En su publicación, el ex funcionario estadounidense también hizo referencia a acusaciones presentadas recientemente en una corte federal de Nueva York contra funcionarios mexicanos.

Por ello, lanzó un llamado directo a las autoridades mexicanas encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que actúen contra las personas señaladas y colaboren con las investigaciones judiciales en Estados Unidos.

Maltz sostuvo que para desmantelar el poder de los grupos criminales no basta con perseguir a quienes ejecutan los delitos, sino que también es necesario identificar y sancionar a quienes presuntamente facilitan sus operaciones desde posiciones de poder.

¿A quiénes se refiere Derek Maltz?

Aunque el ex funcionario de la DEA no mencionó nombres en su publicación, sus declaraciones hacen referencia a la acusación presentada en abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), en la que fueron señalados 10 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa por presuntos delitos de narcotráfico y armas.

Entre los acusados se encuentra el ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil.

De acuerdo con la acusación estadounidense, los señalados habrían brindado protección al Cártel de Sinaloa, compartido información sensible sobre operativos de seguridad y facilitado actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. A cambio, presuntamente recibieron sobornos provenientes de las ganancias del narcotráfico.