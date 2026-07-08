¿Cuánto dinero dejó el Mundial 2026 en México? Las cifras no fueron las esperadas

Hasta el momento, el Mundial de Futbol 2026 está quedando a deber al menos 15 mil millones de pesos de la derrama estimada por sus eventos.

Y es que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco-Servytur), informó que hasta el momento se ha contabilizado una derrama económica de 50 mil millones de pesos en México, cifra que se encuentra por debajo de la meta inicial de 65 mil millones de pesos.

Sin embargo, el presidente del organismo, Octavio de la Torre confía que la cifra se alcance con los últimos días del torneo y ahora con el inicio de las vacaciones de verano.

En conferencia de prensa, pidió "esperar la cifra final, pero consideramos que es posible que sí se alcance la cifra, porque la cifra no nada más estaba vinculada con que fuéramos sede en tres ciudades mundialistas".

Información de la Concanaco-Servytur, indica que de los 50 mil millones de pesos registrados hasta ahora, 20 mil millones corresponden a Ciudad de México; 10 mil millones a Guadalajara y 5 mil millones de pesos a Monterrey.

Detalles sobre el impacto turístico y la ocupación hotelera

En tanto, las familias mexicanas aportaron 15 mil millones de pesos en consumo de alimentos, bebidas y botanas para seguir los encuentros del torneo, a lo que se suman 2 mil millones de pesos generados por los Fan Fest organizados durante la competencia.

Octavio de la Torre precisó que la cifra de 50 mil millones de pesos no contempla los ingresos por la venta de boletos para los encuentros, en donde:

"La propia FIFA estableció que serían alrededor de 5 mil millones de pesos".

En materia turística, se reportó que las tres sedes del Mundial recibieron 3 millones de visitantes, 2 millones menos de la meta anunciada por el gobierno federal de 5 millones.

Se informó que la ocupación hotelera promedio fue de 66%, mientras que durante los días de partido alcanzó niveles de entre 80 y 90 por ciento.

La Concanaco-Servytur destacó que el impacto turístico fue mayor al número de personas hospedadas, ya que muchos visitantes aprovecharon su estancia para recorrer otros destinos del país, además de que estaría pendiente por conocer quienes decidieron rentar en plataformas como Airbnb.