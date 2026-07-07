FGR descubre toma clandestina de hidrocarburo en CDMX

Una toma clandestina de hidrocarburo que operaba detrás de la fachada de una aparente refaccionaria fue descubierta en la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero, durante un cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR), donde fueron asegurados aproximadamente 2 mil 250 litros de combustible almacenados en bidones.

Investigación de Pemex detecta irregularidades en ducto

La investigación comenzó luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó irregularidades en un ducto ubicado en la alcaldía Azcapotzalco. Al acudir al sitio señalado, personal de la empresa localizó un inmueble que simulaba funcionar como refaccionaria y, tras la inspección, confirmó la existencia de una toma clandestina descontrolada conectada a la red de distribución de hidrocarburos.

Operativo conjunto asegura combustible y inmueble

Con esos elementos, indicó la Fiscalía General de la República que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), integró la carpeta de investigación y solicitó a un juez de control una orden de cateo, la cual fue concedida.

De acuerdo con la dependencia a cargo de Ernestina Godoy Ramos, la diligencia fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de la Guardia Nacional, personal de Protección Civil y trabajadores de Pemex, quienes ingresaron al inmueble para realizar el aseguramiento.

La #FGR ejecutó orden de cateo donde aseguró hidrocarburo en la alcaldía Gustavo A. Madero, #CDMX, luego de que @Pemex detectara irregularidades en un ducto ubicado en Azcapotzalco. Elementos de la @FGR_AIC, @GN_MEXICO_, @CNPC_MX y personal de #PEMEX, aseguraron cuarenta y cinco... pic.twitter.com/o4kVdG5XB3 — FGR México (@FGRMexico) July 8, 2026

Durante el operativo fueron localizados 45 bidones con capacidad de 50 litros cada uno, que contenían hidrocarburo, con un volumen total aproximado de 2 mil 250 litros, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal junto con el inmueble intervenido.

La FGR informó que las investigaciones continuarán para identificar y detener a los probables responsables de la extracción, almacenamiento y comercialización ilícita de hidrocarburos, así como para determinar el alcance de la operación de la toma clandestina.