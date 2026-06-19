Zafar y Jaffet: así desapareció la pareja de Chicago que terminó en una fosa en La Marquesa

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, una pareja mexicoamericana que durante años vivió en Chicago, habían decidido mudarse a México para cuidar a la madre de Zafar, quien padece Alzheimer.

Su nueva vida transcurría en Huixquilucan, hasta que el 20 de mayo todo cambió.

Cronología de la desaparición

Ese día salieron de casa con un objetivo aparentemente sencillo: reunirse con personas que les ayudarían con la adquisición de una silla elevadora para facilitar el cuidado de la mujer. Sin embargo, nunca regresaron.

Con el paso de las horas, familiares y amigos comenzaron a preocuparse. La pareja dejó de responder mensajes, sus teléfonos dejaron de emitir señal y el rastro parecía haberse desvanecido por completo. Antes de desaparecer, incluso compartieron su ubicación con una persona cercana, aparentemente porque algo durante el trayecto les generó desconfianza.

Mientras las autoridades iniciaban la búsqueda, surgieron otros indicios inquietantes: después de la desaparición se detectaron movimientos bancarios y transacciones realizadas con sus cuentas, lo que hizo sospechar que alguien más tenía acceso a sus recursos.

Hallazgo tras acciones de las autoridades

Durante casi un mes no hubo respuestas claras sobre qué había ocurrido con ellos. Sus fotografías circularon en redes sociales, medios de comunicación y fichas de búsqueda. Amigos y familiares presionaban para que el caso no quedara en el olvido.

La búsqueda finalmente llevó a las autoridades hasta una zona boscosa de Ocoyoacac, en el Estado de México. Ahí, en el área conocida como Valle del Silencio, dentro de La Marquesa, fueron localizadas fosas con varios cuerpos. Entre ellos estaban los restos de Zafar y Guillermo, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 20 de mayo.

En ese lugar, conocido por sus paisajes y por ser un refugio para quienes buscan escapar del bullicio de la ciudad, fueron encontrados sus cuerpos.

El hallazgo puso fin a semanas de angustia e incertidumbre para sus familiares, pero también abrió nuevas preguntas sobre lo ocurrido. Ahora, las autoridades buscan esclarecer quiénes participaron en el crimen y qué motivó los hechos.