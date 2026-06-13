Juanito y Pique protagonizan desfile mundialista en Paseo de la Reforma

Miles de familias se congregaron este sábado en Paseo de la Reforma para presenciar el Gran Desfile Mundialista, una celebración que reunió a Juanito, la mascota de México 70, y a Pique, la de México 86, además de carrozas dedicadas a figuras históricas del futbol internacional y homenajes a los campeonatos que el país ha organizado a lo largo de su historia.

Recorrido y ambiente en Paseo de la Reforma

El recorrido se desarrolló desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, donde miles de asistentes, entre capitalinos, visitantes nacionales y turistas extranjeros, observaron el paso de comparsas, carros alegóricos, agrupaciones musicales y representaciones inspiradas en la historia de las Copas del Mundo.

Entre los personajes más fotografiados estuvo Juanito, la imagen oficial del Mundial de 1970. Su presencia evocó una edición que marcó un antes y un después para el futbol internacional, al tratarse de la primera Copa del Mundo transmitida a color para una audiencia global. Con el paso de los años, la figura se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de aquel torneo celebrado en México.

Mascotas emblemáticas y homenajes en el desfile

Junto a él apareció Pique, la mascota de México 86, creada para representar elementos característicos de la identidad mexicana y que se consolidó como una de las imágenes más recordadas de la segunda Copa del Mundo organizada por el país. Su reaparición permitió a los asistentes reencontrarse con uno de los personajes más emblemáticos de aquella justa deportiva.

A lo largo del desfile también desfilaron alebrijes monumentales, catrinas, danzantes, mariachis y agrupaciones musicales que acompañaron los contingentes dedicados a las distintas regiones del país. Los visitantes observaron además representaciones relacionadas con el futbol, los países participantes en el Mundial 2026 y algunos de los momentos más representativos de la historia de este torneo.

Paseo de la Reforma se convirtió en un verdadero carnaval lleno de alegría, música y un ambiente festivo inigualable. pic.twitter.com/l2JGthHq3Y — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 13, 2026

El desfile incluyó carrozas dedicadas a figuras históricas del futbol internacional, entre ellas Diego Armando Maradona y Pelé, así como homenajes a jugadores que dejaron huella en distintas generaciones mundialistas.

Uno de los contingentes estuvo dedicado al Mundial Femenil de México 1971 y contó con la participación de integrantes de la selección mexicana que obtuvo el subcampeonato de aquella competencia, considerada uno de los antecedentes más importantes del desarrollo del futbol femenil en el país.

Durante varias horas, los asistentes ocuparon banquetas, camellones y áreas de observación a lo largo de Paseo de la Reforma para seguir el avance del desfile, que formó parte de las actividades organizadas en la capital por el inicio de la Copa del Mundo 2026.