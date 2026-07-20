Defiende Sheinbaum su visita a clausura del Mundial 2026

México mantiene una comunicación permanente con Washington pese a las diferencias existentes en materias como comercio, migración y seguridad, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, asl afirmar que el diálogo institucional continuará durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

También respondió a las críticas por asistir a la final disputada en el MetLife Stadium. Argumentó que su presencia obedeció a la responsabilidad de representar a uno de los tres países organizadores del campeonato y sostuvo que México debía estar presente en la clausura del mayor torneo de futbol del planeta.

Relaciones internacionales y revisión del T-MEC

Sostuvo que asistir a la ceremonia también permitió proyectar la imagen de México ante millones de espectadores y fortalecer el contacto con líderes políticos de países estratégicos para la política exterior mexicana.

Además del intercambio con Trump, Sheinbaum informó que conversó con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien abordó la relación bilateral, el comercio entre ambos países y el desarrollo de la Copa del Mundo.



Además del intercambio con Trump, Sheinbaum informó que conversó con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Foto: EFE

La charla ocurrió en un contexto en el que México y Canadá mantienen coordinación frente a la próxima etapa de revisión del T-MEC.

La mandataria también dialogó con el rey Felipe VI de España. Indicó que el intercambio giró en torno al Mundial y a la relación entre México y España, sin que se anunciaran acuerdos específicos derivados del encuentro.

Sheinbaum aseguró que varios mandatarios reconocieron el trabajo de México durante la organización del torneo y felicitaron al país por la logística desplegada durante la competencia, así como por el desempeño de la selección nacional.

Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.



Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra... pic.twitter.com/RS6hEJ0rDI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

La mandataria sostuvo que el Mundial demostró la capacidad de organización de México y abrió una ventana para fortalecer la cooperación con sus principales socios internacionales.

El mensaje también busca mostrar una relación institucional con Washington en vísperas de una nueva fase de negociaciones comerciales y de seguridad con Estados Unidos, sin renunciar a la defensa de la soberanía y de los intereses nacionales.