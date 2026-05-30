Se rompió el cerco epidemiológico: Detectan primer caso humano de gusano barrenador en la Ciudad de México

La Secretaría de Salud confirmó el primer caso de infección por gusano barrenador en una persona en la Ciudad de México, marcando la llegada de esta enfermedad parasitaria a la capital del país tras meses de propagación en distintas entidades federativas.

La información fue dada a conocer a través del más reciente Boletín Epidemiológico, aunque hasta el momento las autoridades sanitarias no han precisado detalles sobre la persona afectada ni si el contagio guarda relación con el primer caso detectado en un animal en la ciudad, registrado el pasado 5 de mayo en un perro dóberman de 12 años.

La enfermedad, conocida científicamente como miasis por Cochliomyia hominivorax, ocurre cuando las moscas depositan sus huevecillos en heridas abiertas de animales o personas. Posteriormente, las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando lesiones que requieren atención médica especializada.

¿Qué tan peligrosa es esta infección?

El secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que la miasis por gusano barrenador generalmente no representa un riesgo directo para la vida de las personas, aunque sí puede generar complicaciones importantes si no se atiende de manera oportuna.

El tratamiento consiste principalmente en la limpieza y extracción de las larvas mediante procedimientos médicos, así como el cuidado de las heridas afectadas para evitar infecciones secundarias.

La confirmación del primer caso humano en la capital ocurre más de un año después de que México registrara el primer contagio de esta enfermedad en abril de 2025, cuando se detectó un caso en Chiapas.

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Más de 350 casos acumulados en México

Desde entonces, el número de personas afectadas ha aumentado de forma considerable. De acuerdo con datos oficiales, actualmente se han contabilizado 352 casos humanos en el país y dos personas han fallecido.

La enfermedad se ha reportado en al menos 18 entidades federativas. Chiapas encabeza la lista con 131 casos confirmados, seguido por Veracruz con 59, Yucatán con 32, Oaxaca con 26 y Guerrero con 23.

Tal como lo señaló nuestra Presidenta @Claudiashein, ante el Gusano Barrenador del Ganado lo más importante es mantenerse atentos a heridas y comportamiento de nuestros animales.



Desde el @GobiernoMX se trabaja, en coordinación interinstitucional, de manera permanente para... pic.twitter.com/uR4pwrpkkU — Columba López (@columbalopezg) May 28, 2026

La aparición del primer caso en la Ciudad de México ha encendido las alertas sanitarias debido a la capacidad de dispersión de esta plaga, que afecta tanto a animales como a seres humanos. Especialistas recomiendan mantener limpias y cubiertas las heridas abiertas, así como buscar atención médica ante cualquier lesión que presente inflamación, dolor inusual o presencia de larvas.

Mientras las autoridades continúan con la vigilancia epidemiológica, el nuevo caso refleja la expansión de una enfermedad que hasta hace poco se concentraba principalmente en estados del sur y sureste del país.