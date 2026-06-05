Detienen en EU a implicado en caso Ayotzinapa; Sheinbaum pide extradición

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la detención en Estados Unidos de Enrique Martínez, una persona con orden de aprehensión en México relacionada con la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Durante su conferencia en Veracruz, la mandataria explicó que la captura ocurrió durante una redada efectuada por autoridades migratorias estadounidenses y no como resultado de una operación dirigida específicamente contra el presunto implicado.

"La fiscalía va a dar más información. Es una persona que tiene una orden de aprehensión. Estaban haciendo una de las redadas que hace normalmente esta institución de los Estados Unidos y ahí se encuentra esta persona", declaró.

La detención ocurre mientras el gobierno mexicano mantiene solicitudes para que otros involucrados en el caso enfrenten la justicia. Sheinbaum precisó que México continúa buscando el regreso de dos personas más requeridas por las autoridades.

Entre ellas figura quien fue identificado como juez de barandilla en Iguala, quien actualmente se encuentra en territorio estadounidense y cuya extradición ha sido solicitada debido a que enfrenta una orden de captura en México.

Mañanera del pueblo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Presentamos el rescate de la petroquímica, obras de agua, carreteras y hospitales en este hermoso estado. La honestidad, el amor al pueblo y a la patria dan resultados. https://t.co/wJ54uskEfz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 5, 2026

Gobierno busca apoyo internacional

La presidenta también habló sobre la posibilidad de incorporar especialistas internacionales a las investigaciones, luego de que familiares de los normalistas plantearan la búsqueda de nuevos mecanismos de acompañamiento tras la desaparición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Sheinbaum recordó que el GIEI ya no existe como organismo de trabajo y señaló que el gobierno consultó a la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la posibilidad de contar con expertos externos.

Según explicó, Naciones Unidas consideró que quienes integraron el antiguo grupo no podrían regresar bajo ese esquema, aunque mantiene abierta la posibilidad de proponer especialistas para colaborar en las investigaciones.

Avances reservados por acuerdo con las familias

La mandataria aseguró que existen avances importantes en la indagatoria, aunque evitó revelar detalles.

Explicó que cualquier información relacionada con nuevos hallazgos deberá presentarse primero a madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, antes de hacerse pública.