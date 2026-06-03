Detienen a Antonio Molina Díaz por presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos

Antonio Molina Díaz, ex coordinador general de Prevención y Readaptación Social entre 2013 y 2018, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, en una investigación relacionada con el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos de recursos públicos.

La FGR, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, informó que Molina Díaz probablemente integraba una red delictiva encabezada por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad

Pública federal, en la que también participarían familiares, colaboradores y socios de empresas que habrían sido utilizadas para desviar recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social mediante contratos simulados y empresas fachada.

La orden de aprehensión indicó, fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, durante un operativo realizado en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante la detención fueron aseguradas diversas identificaciones presuntamente apócrifas, teléfonos celulares y dinero en efectivo, entre ellos 36 mil 590 pesos y 2 mil 500 dólares.

Elementos de la #FGR, en coordinación con la @SSPCMexico, cumplimentaron en la #CDMX una orden de aprehensión contra Antonio "N", por su posible participación en delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia... pic.twitter.com/QgAxlyjmk8 — FGR México (@FGRMexico) June 3, 2026

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Molina Díaz ocupó la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social entre 2013 y 2018, periodo en el que suscribió contratos para la construcción de ocho centros penitenciarios federales

La dependencia señaló que el ex funcionario es investigado por su probable participación en el desvío de más de cinco mil millones de pesos de recursos públicos.

Según la investigación, la presunta red habría operado mediante contratos simulados y empresas fachada para extraer recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Tras su captura, Molina Díaz fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se determinará su situación jurídica.