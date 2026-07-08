Maestros enfrentan a policías para defender a director señalado de abuso sexual

Una escuela primaria del Estado de México se convirtió en el centro de una intensa movilización luego de que una grave denuncia provocara la intervención de policías, el enojo de padres de familia y un enfrentamiento con docentes.

Mientras las investigaciones avanzan, las acciones de quienes intentaron impedir el arresto del directivo han generado cuestionamientos y mantienen el caso bajo la atención pública.

En Ovaciones te decimos de qué se le señala al director y por qué los profesores de la plantel educativo intentaron evitar su detención.





Acusan a director de primaria por supuesto abuso sexual

El director de la Escuela Primaria Celestin Freinet, ubicada en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, fue detenido por elementos de la Policía Municipal tras ser señalado por el presunto delito de abuso sexual contra un menor de edad.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la detención ocurrió después de que la presunta víctima realizara un señalamiento directo en contra del directivo, lo que permitió a los agentes trasladarlo ante el Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar, Sexual y de Género, donde se determinará su situación jurídica.

Tras conocerse los hechos, padres de familia exigieron que la investigación se realice con total transparencia y que el caso no quede impune.

Asimismo, los tutores también solicitaron que se agoten todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de los estudiantes del plantel.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una vinculación a proceso, por lo que el caso continúa en etapa de investigación conforme al debido proceso.

Enfrentamiento entre maestros y padres de familia con policía de Ixtapaluca que ingresaron al plantel Celestín Freinet para capturar al director, acusado de presunto abuso sexual. Hay un oficial grave, patrullas dañadas y bloqueada la autopista México Puebla pic.twitter.com/0kj0SwJqdZ — EMILIO FERNANDEZ (@ROALDIN) July 8, 2026

¿Por qué los maestros defendieron al director?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la reacción de un grupo de docentes de la escuela, quienes, de acuerdo con los reportes oficiales, intentaron impedir que los policías concretaran la detención del director.

Durante el operativo se registró un enfrentamiento entre algunos maestros y elementos de la Policía Municipal de Ixtapaluca.

Según la versión de las autoridades, los docentes agredieron físicamente a los uniformados en un intento por evitar que el directivo fuera trasladado al Ministerio Público.

El conflicto dejó personas lesionadas tanto entre los policías como entre los propios maestros, además de daños materiales en varias patrullas.

Hasta ahora, los docentes involucrados no han explicado públicamente las razones por las que intervinieron durante el arresto.

Tampoco existe información oficial que confirme que el director los hubiera amenazado o presionado para defenderlo. Lo que sí se conoce es que intentaron impedir la detención, aunque finalmente el operativo se llevó a cabo.

Padres bloquean carretera México-Puebla

La indignación de los padres de familia derivó en un bloqueo sobre ambos sentidos de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 29, una de las vías de comunicación más importantes entre el Valle de México y el centro del país.

Los manifestantes exigieron justicia para la presunta víctima y pidieron que el director permanezca sujeto a investigación, además de solicitar que no exista ningún tipo de protección institucional.

Posteriormente, una comitiva acudió a la Fiscalía Regional en Amecameca para dar seguimiento a la carpeta de investigación y exigir que las diligencias se desarrollen de manera imparcial.

Investigación continúa y padres vigilan el proceso

Los padres de familia señalaron que permanecerán atentos al desarrollo del caso para evitar cualquier irregularidad durante el procedimiento judicial.

Mientras tanto, corresponde al Ministerio Público Especializado determinar, dentro de los plazos legales, si existen los elementos suficientes para solicitar la vinculación a proceso del director.

Además, se espera que las autoridades educativas revisen la situación administrativa del plantel y determinen las acciones correspondientes respecto a los docentes que participaron en el enfrentamiento con la policía durante el operativo de detención.