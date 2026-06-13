Detienen a Héctor Landa, ex alto funcionario del SAT en Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que detuvieron a Héctor "N", quien era un funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El motivo de la detención fue por presunto enriquecimiento ilícito pues el funcionario que prestó servicios de 2011 a 2018, habría aceptado una propiedad valuada en más de 15 millones de pesos como presunto pago por un contrato de prestación de servicios que no fue hecho.

La detención ocurrió en Xalapa, Veracruz donde se confirmó su presencia en un domicilio en la colonia Felipe Carrillo Puerto, donde con apoyo de autoridades del Gabinete de Seguridad se ejecutó un operativo controlado con los fines de asegurarlo y ponerlo a disposición de la autoridad competente.

La FGR afirmó que los elementos ministeriales desarrollaron técnicas de investigación, análisis patrimonial, verificación de domicilios y trabajos de inteligencia para localizar al exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria.

Elementos de la @FGR_AIC cumplimentaron orden de aprehensión contra ex servidor público, por su posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con investigaciones, Héctor "N" entre 2011 y 2018 ocupó un cargo público en el propio SAT, donde posiblemente... pic.twitter.com/6kF5rJBjbF — FGR México (@FGRMexico) June 13, 2026

Destacó que su identificación se dio gracias al trabajo previo del personal de la AIC, con el acompañamiento del SAT, con la finalidad de obtener información de Héctor Taurino Landa Cabrera, quien posiblemente cometió hechos constitutivos de delito, al incrementar su patrimonio de forma injustificada, además de que probablemente habría recibido un bien inmueble como pago por un contrato de prestación de servicios que no fue llevado a cabo.