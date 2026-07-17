Cae el líder del CIPOG-EZ por homicidio; autoridades lo vinculan con "Los Rojos" y "Los Tlacos"

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó sobre la detención de Jesús "N", identificado como dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero "Emiliano Zapata" (CIPOG-EZ), por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de José Pablo Xanteco Bartolo, integrante de una comunidad indígena nahua.

De acuerdo con el comunicado, la captura se realizó este 17 de julio en el tramo carretero San Marcos–Acapulco, como resultado de trabajos de investigación coordinados entre la Fiscalía estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Las autoridades señalaron que la orden de aprehensión deriva de las investigaciones por el homicidio de José Pablo Xanteco Bartolo, ocurrido el 30 de octubre de 2021.

Detenido en Guerrero.

Foto: Fuerzas Armadas

Vinculación con grupos delictivos y antecedentes

En el mismo comunicado, la Fiscalía indicó que Jesús "N" también es consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).

Además a firmó que es vinculado con los grupos delictivos "Los Rojos" y el "Cártel de la Sierra", también identificado como "Los Tlacos", además de relacionarlo con hechos de violencia registrados en el corredor Chilapa–José Joaquín de Herrera, en Guerrero.

La dependencia informó que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requiere en Guerrero, donde continuará el proceso correspondiente y se determinará su situación jurídica.