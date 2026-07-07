Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, ex director de Pemex: ¿por qué fue arrestado?

La difusión de un video en el que presuntamente se observa a Víctor Rodríguez Padilla golpeando y agrediendo a su esposa, María Felicia Jiménez, provocó una ola de indignación en redes sociales y rápidamente se volvió viral.

Días después de que las imágenes recorrieron el país y derivaran en una denuncia por presunta violencia familiar, el ex director de Pemex fue detenido por autoridades capitalinas, dando un nuevo giro al caso.

En Ovaciones te decimos todo lo que tienes que saber de la detención del ex titular de Pemex.

FOTO: DANIEL AUGUSTO | Cuartoscuro



Detienen al exdirector de Pemex

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido este martes 7 de julio de 2026 en la Ciudad de México, luego de que su esposa, María Felicia Jiménez, lo denunciara públicamente por presunta violencia familiar.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura fue realizada por elementos de la Policía Ministerial en la colonia Narvarte, ubicada en la alcaldía Benito Juárez. El registro oficial señala que la detención ocurrió durante la mañana de este martes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial cuál es el delito específico que se le imputa al ex funcionario ni los detalles del proceso judicial que enfrentará.

La detención ocurre apenas unos días después de que el caso cobrara notoriedad pública por la difusión de un video en redes sociales en el que presuntamente se observa a Rodríguez Padilla agrediendo físicamente a su esposa.

El caso también tuvo consecuencias en el ámbito profesional del exdirector de Pemex.

Tras hacerse públicas las imágenes, se canceló el proceso mediante el cual sería designado como coordinador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

Detienen al ex director de Pemex, Victor Rodríguez en Ciudad de México después de haber golpeado a su esposa. pic.twitter.com/qh9OShgrZz — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) July 8, 2026

¿Por qué detuvieron a Víctor Rodríguez Padilla?

La detención se produce después de que María Felicia Jiménez presentara una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presunta violencia familiar.

El caso se hizo público el pasado 26 de junio, cuando Jiménez compartió en redes sociales un video acompañado del mensaje:

"Hola, mi nombre es María Felicia Jiménez, hasta este momento actual esposa del Dr. Víctor Rodríguez Padilla, al fin tengo el valor de publicar estos videos y así empiezo".

En las imágenes difundidas se observa a un hombre identificado como Rodríguez Padilla sujetándola del cuello y empujándola contra un sillón.

Posteriormente, ambos forcejean y el ex funcionario presuntamente le propina golpes, además de jalarla del cabello y empujarla en varias ocasiones.

Exdirector de Pemex del gobierno de Claudia Sheinbaum es señalado de golpear a su esposa.



El académico Víctor Rodríguez Padilla fue acusado de violencia intrafamiliar por su propia pareja, Maria Felicia Jiménez, quien subió un video a redes sociales donde pide ayuda a la... pic.twitter.com/i90n2aBct4 — Ovaciones (@ovaciones) June 27, 2026

En una entrevista con Radio Fórmula, María Felicia Jiménez aseguró que durante años sufrió violencia psicológica, económica y física.

Jiménez explicó que las agresiones físicas comenzaron en 2022 y que, aunque no eran constantes, sí formaban parte de un patrón de violencia.

La denunciante también afirmó que, después de publicar el video, sus cuentas de redes sociales fueron eliminadas, situación que calificó como un acto de censura.

Además, denunció que su línea telefónica fue suspendida, lo que —dijo— incrementó su vulnerabilidad.

Las investigaciones continúan y serán las autoridades ministeriales quienes determinen la situación jurídica del ex funcionario conforme avance el proceso.

¿Quién es Víctor Rodríguez Padilla?

Víctor Rodríguez Padilla es un ingeniero y especialista en energía que alcanzó notoriedad pública al desempeñarse como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A lo largo de su trayectoria participó en proyectos relacionados con la política energética y el desarrollo del sector petrolero, además de colaborar en temas de investigación y planeación energética.

Recientemente había sido considerado para coordinar el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), nombramiento que finalmente fue cancelado tras hacerse públicas las acusaciones de violencia familiar en su contra.

El caso continúa bajo investigación

Aunque la detención ya fue confirmada mediante el Registro Nacional de Detenciones, las autoridades no han informado si el exdirector de Pemex ya fue presentado ante un juez ni cuál será el siguiente paso del procedimiento legal.

Mientras tanto, la Fiscalía capitalina mantiene abierta la investigación derivada de la denuncia presentada por María Felicia Jiménez, por lo que en las próximas horas podrían darse a conocer nuevos detalles sobre la situación jurídica de Víctor Rodríguez Padilla y las imputaciones que enfrentará.