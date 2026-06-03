Detienen en Guerrero a 11 personas dedicadas a la extorsión

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch dio a conocer que detuvieron a 11 personas relacionadas con los delitos de extorsión a prestadores de servicios en las zonas turísticas de Acapulco.

Red de extorsionadores.

Cortesía: SSPC

Lo anterior se logró derivado de denuncias ciudadanas y seguimiento a líneas de investigación donde los agentes de seguridad identificaron domicilios utilizados por un grupo de personas que intimidaban y exigían cuotas a prestadores de servicios turísticos para permitirles trabajar en playas y áreas de alta afluencia en la zona de la costera Miguel Alemán.

"Con los datos de prueba obtenidos un Juez de Control otorgó nueve órdenes de cateo para intervenir en los inmuebles, por lo que se implementaron despliegues operativos coordinados en distintos puntos del municipio", dijo la dependencia en un comunicado.

Añadió que durante los cateos se detuvieron a 11 personas entre ellas Jesús "N", identificado como líder de la célula delictiva dedicada a la extorsión, amenazas, privación ilegal de la libertad y despojo. Se aseguraron tres armas cortas, 23 teléfonos celulares, tabletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y tres vehículos.

"A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. En tanto los domicilios quedaron sellados y bajo resguardo policial", detalló la dependencia.

En el operativo también participaron la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Guerrero.