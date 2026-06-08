DHS niega permiso especial a Durazo y Américo Villarreal; Sheinbaum destaca información

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) negó que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, cuenten con permisos especiales para ingresar a territorio estadounidense mientras enfrentan presuntas investigaciones relacionadas con delincuencia organizada.

Respuesta oficial del DHS sobre permisos migratorios

La respuesta fue entregada al diario californiano La Opinión tras una solicitud para verificar la información publicada el 3 de junio por el periódico Los Angeles Times, que aseguró que ambos mandatarios sólo podían cruzar la frontera mediante un esquema de Parole por Beneficio Público después de que les habrían retirado sus visas.

De acuerdo con publicación, el DHS respondió de forma directa e identificó a ambos funcionarios por nombre completo. "Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya no han sido beneficiados con tal permiso", señaló la dependencia estadounidense.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el reporte. La mandataria fue consultada sobre la información difundida por el diario estadounidense y respondió con una frase breve, pero cargada de mensaje político.

"Bueno, ya todos vimos la información, está buena, ¿no?", comentó.

El DHS rechazó oficialmente que ambos mandatarios hayan recibido un "Significant Public Benefit Parole", un permiso migratorio excepcional que permite el ingreso temporal a Estados Unidos cuando existe un beneficio para el interés público o la seguridad nacional. Sin embargo, evitó confirmar si las visas de ambos gobernadores permanecen vigentes o fueron canceladas.

"Tras la emisión de una visa, si el Departamento tiene conocimiento de información nueva y potencialmente desfavorable, un funcionario consular la revisa para determinar si el solicitante sigue siendo elegible para la visa", indicó un portavoz de la dependencia estadounidense al diario angelino.

Los permisos de Parole por Beneficio Público son mecanismos excepcionales administrados por tres agencias del DHS: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( USCIS ), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El pronunciamiento contradice parte de la narrativa que surgió tras una investigación publicada por Los Angeles Times el 3 de junio. En ese reportaje se afirmó que Durazo y Villarreal podían ingresar a territorio estadounidense mediante un permiso especial luego de que presuntamente les fueran retiradas sus visas mientras avanzaban investigaciones relacionadas con delincuencia organizada.

L.A. TIMES.

El pronunciamiento contradice parte de la narrativa que surgió tras una investigación publicada por Los Angeles Times el 3 de junio.

Reacciones políticas y contexto internacional

La dependencia estadounidense únicamente señaló que la revisión de antecedentes es un proceso permanente y que cualquier información nueva o desfavorable puede derivar en una reevaluación de la elegibilidad de una visa ya otorgada.

La polémica se desarrolla en medio de una creciente presión de la administración del presidente Donald Trump sobre funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

En ese contexto, la desmentida del DHS se convirtió rápidamente en un argumento para el gobierno mexicano frente a una versión que había colocado a dos gobernadores de Morena bajo escrutinio internacional.