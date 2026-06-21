Sheinbaum manda mensaje de Día del Padre a los papás de México

Esta mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum publicó a través de sus redes sociales un mensaje dirigido a los padres de México, con motivo de la celebración del Día del Padre este domingo 21 de junio. La mandataria reconoció el esfuerzo de los progenitores.

Fue a través de su plataforma de X, donde la presidenta emitió el mensaje de felicitación, donde agradece a los papás de México por contribuir al país con su trabajo y esfuerzo para entregar lo mejor a sus familias todos los días. Sin embargo cientos de usuarios respondieron la publicación con críticas y comentarios de choque.

"¿Y a los papás que buscan a sus hijos desaparecidos?", "¿Y los padres buscadoras, presidenta? Cuándo los atiende usted en Palacio Nacional?", "No los felicite, atiéndalos" son algunos de los comentarios que se pueden leer debajo de su publicación. Sin embargo, también hay quienes agradecen el gesto.

Otros usuarios, comentaron la publicación con la fotografía del señor Gustavo Hernández, el padre del joven Abraham Zeid Hernández, que ha solicitado formalmente que la presidenta lo reciba en Palacio Nacional para exponer el caso de su hijo desaparecido en el estado de Nuevo León.

Mensaje de Claudia Sheinbaum por el Día del Padre

¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México" es parte del mensaje que se puede leer en la cuenta de la presidenta del la república.

¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México.



Que este día esté lleno de alegría, abrazos y mucho cariño.



¡Feliz Día del... — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 21, 2026

¿Cuándo se celebra el Día del Padre?

El Día del Padre se celebra en México el tercer domingo de junio de cada año. No existe una fecha particular o estática para la celebración. La idea original proviene de Estados Unidos, donde Sonora Smart Dodd, quiso homenajear a su padre, un veterano de la Guerra Civil, que crió solo a sus hijos en 1910.